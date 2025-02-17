Экономика показала положительные тренды

В правительстве заметили первые признаки охлаждения экономики. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его данным, замедлились темпы роста в пищевой и химической промышленности, деревообработке и отдельных отраслях машиностроения. Сокращается также объем заказов у бизнеса. Торможение вызвано в том числе высокой стоимостью кредитов, из-за этого, например, падают продажи легковых автомобилей и сельхозтехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ждать ли теперь быстрого снижения ключевой ставки? Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов говорит, что охлаждение экономики пока не выглядит устойчиво: «Например, в промышленности мы видим, что поддерживает высокие темпы роста в основном машиностроение. Это отрасли, связанные с оборонно-промышленным комплексом очень плотно. Остальные отрасли продолжают преимущественно расти, но темпы этого роста замедляются. По опережающим индикаторам, в частности Банка России, видно, что наметилось определенное охлаждение инвестиционной активности. Это тоже один из сигналов торможения экономической динамики. Кредитная активность очень замедляется.

В первую очередь это, конечно, отразится на динамике зарплат. Бизнес не сможет такими высокими темпами поддерживать их рост. Потом дефицит рабочей силы, видимо, будет уже не таким системным. Ну, и снизится наверняка инфляционное давление. Правительство призвано исходить из необходимости добиваться каких-то целей. Поэтому априори у них должен быть более оптимистичный прогноз, чем, например, у нас. Потому что мы в банке должны ориентироваться на консервативный подход, исходя из риск-менеджмента. Возможно, прогноз мэра давно не обновлялся, и есть высокая неопределенность динамики по чистому экспорту. Есть основания рассчитывать на то, что он начнет какой-то восстановительный тренд. Но мы в свой прогноз это не закладываем».

Решетников заявил, что Минэкономразвития совместно с ЦБ и Минфином «ищут баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики». Банк России в минувшую пятницу, 14 февраля, ухудшил прогноз на этот год: по их подсчетам, темпы роста цен могут составить 8%. Это в два раза выше цели. Одновременно с этим регулятор ждет и более быстрого роста экономики, в пределах 2%.

Вероятно, снижение ставки произойдет совсем скоро, рассуждает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Чтобы получить смягчение риторики и затем снижение ставки, нам нужно пройти три этапа: замедление экономической активности и спроса, замедление кредитования и замедление инфляции. Мы только в начале пути. Чтобы убедиться в устойчивости траектории, наверное, потребуется как минимум февральская и мартовская статистика. Мы сохраняем свои ожидания, что март — это все еще пауза, естественно, если мы не получим каких-то невероятных сюрпризов со стороны внешней ситуации, хороших или плохих.

Апрель и июнь — это тот период, когда может начаться изменение в риторике и подготовка к снижению ставки. Возможно, первое снижение произойдет до середины года. У нас в целом история последних лет, начиная с пандемии, с 2020 года, это история больших шагов, быстрых изменений и вверх, и вниз. Мы ожидаем, что шаги снижения могут быть большие, как минимум 100 базисных пунктов, а, может быть, и 200-300».

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 21%, и два последних заседания регулятор выдерживает паузу. Опубликованный им прогноз допускает, что она еще может вырасти до 22%. Эльвира Набиуллина заявила, что оценит целесообразность такого решения 21 марта.

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Юлия Савина