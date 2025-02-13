Рынок подняло одним звонком

Первый официальный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа вернул курс доллара на российском рынке ниже уровня 90 руб./$, подтолкнул индекс Московской биржи выше 3200 пунктов и зафиксировал рекордные объемы торгов акциями с начала военного конфликта на Украине. В среду с учетом всех сессий они превысили 358 млрд руб., а в четверг на утренней и основной сессиях достигали 343 млрд руб. При этом участники рынка предупреждают, что высокая волатильность на финансовом рынке сохранится и будет зависеть от хода переговоров и сроков разрешения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынки приветствовали разговор Владимира Путина и Дональда Трампа обеими руками

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рынки приветствовали разговор Владимира Путина и Дональда Трампа обеими руками

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На внебиржевых торгах в четверг, 13 февраля, курс доллара впервые за пять месяцев откатился ниже уровня 90 руб./$. По данным Investing.com, после 20:00 он опускался до 89 руб./$, минимума с 12 сентября 2024 года. За неполные два дня американская валюта потеряла в стоимости более 7 руб. (7,3%). Многомесячный минимум на бирже обновил и биржевой курс юаня, опустившийся на 33 коп., до отметки 12,28 руб./CNY.

При этом на основной торговой сессии на фондовом рынке Московской биржи индекс MOEX стабилизировался чуть выше уровня 3200 пунктов. В ходе торгов он достигал отметки 3247,68 пункта, на 7% выше закрытия основной сессии предыдущего дня и максимума с 10 июня 2024 года. На закрытии сессии индекс остановился на отметке 3206,97 пункта, поднявшись за день на 6%. Это стало сильнейшим ростом с конца прошлого года, после того как Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% (см. “Ъ” от 21 декабря 2024 года).

Позитивные настроения инвесторов были вызваны первыми официальными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, телефонные переговоры показали конструктивный настрой и некоторое сближение позиций. В частности, стороны договорились дать поручения по подготовке личной встречи. В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва уже приступила к формированию группы для переговоров с Вашингтоном, в том числе по российско-украинскому конфликту.

Российский рынок уже не первый месяц живет ожиданиями переговоров, но не все они были оптимистичными, так как президент США не исключал возможности расширения санкций для принуждения России к переговорам. Как отметил портфельный менеджер крупной УК, «мало кто на рынке ждал, что контакт между Россией и США по украинскому вопросу произойдет так быстро и стороны будут настолько солидарны». «Положительные новости привели к тому, что инвесторы заложили в ожидания рост вероятности деэскалации ситуации и частичного снятия санкций»,— отмечает руководитель отдела управления акциями УК «Первая» Антон Кравченко.

На переговоры президентов России и США позитивно отреагировали и инвесторы других стран. По итогам торгов четверга ведущие европейские индексы выросли на 1–2,1%. При открытии торгов выросли и американские индексы на символические 0,3–0,5%. «Если СВО будет прекращена, то европейские страны как минимум перестанут тратить бюджетные деньги на поддержку Украины, а как максимум — российские энергоносители теоретически снова могут поступать на рынки Европы»,— отмечает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев.

Более сильная реакция российского рынка вызвана тем, что из-за санкций и геополитических рисков отечественный рынок значительно отстал от мировых рынков и выглядит сильно недооцененным.

По оценке гендиректора УК «Спутник — Управление капиталом» Александра Лосева, по коэффициентам P/Е российский рынок отстает в три-четыре раза от средних показателей по другим странам. Поэтому любой намек на снижение этих рисков или на снятие в обозримом будущем хоть каких-либо санкций мгновенно «повышает самооценку» рынка. «Рынок движим ожиданиями лучшего и чувствителен к нереализации плохого»,— поясняет господин Лосев.

Усиливали эффект и технические факторы, в том числе закрытие коротких позиций в акциях и валюте. Два собеседника “Ъ” на финансовом рынке отметили, что в вечернюю и отчасти утреннюю сессии брокеры активно сокращали маржинальные позиции клиентов. Аналитики «Солид Брокер» отмечают, что ранее на рынке было открыто большое количество коротких позиций по большинству «голубых фишек», многие из которых были закрыты на позитивных новостях. «В "Газпроме" за сутки инвесторы на 25% сократили короткие позиции, что и спровоцировало подъем котировок акций в моменте на 22%»,— отмечают эксперты.

Итогом стали рекордные объемы торгов акциями на бирже с начала СВО.

В среду с учетом всех сессий объем превысил 358 млрд руб., а в четверг на утренней и основной сессиях достиг 343 млрд руб. Даже техника перестала справляться с таким напором — в четверг после «обнаружения проблем с трансляцией данных и по запросам участников рынка» Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40.

Нынешний рост связан скорее со сменой настроений, чем с конкретными шагами по урегулированию украинского конфликта, считает большая часть опрошенных участников рынка. Дональд Трамп известен своей переменчивостью, и за позитивными заявлениями могут не последовать выгодные для России действия. «Важно помнить, что Трамп — президент США, и он преследует интересы своей страны. Так что серьезных уступок я бы не ждал»,— указывает управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров.

Виталий Гайдаев, Ксения Куликова