«ДОМ.РФ» оценил потенциальные потери по проектам «Самолета» в 5 млрд рублей

Совокупный объем потенциальной потери «ДОМ.РФ» в различных стрессовых сценариях, по словам господина Грицкевича, оценивается примерно в 5 млрд руб. Он отметил, что эта сумма некритична для кредитной организации: ежемесячное создание резервов в среднем составляет 4 млрд руб.