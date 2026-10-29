«ДОМ.РФ» оценил потенциальные потери по проектам «Самолета» в 5 млрд рублей
Заместитель гендиректора «ДОМ.РФ» Максим Грицкевич сообщил, что часть активов девелопера «Самолет» уже отнесена к третьей категории качества. По его словам, компания консервативно оценивает проектный портрет застройщика из-за проблем с продажами, завершением проектов и замедлением строительной готовности.
Совокупный объем потенциальной потери «ДОМ.РФ» в различных стрессовых сценариях, по словам господина Грицкевича, оценивается примерно в 5 млрд руб. Он отметил, что эта сумма некритична для кредитной организации: ежемесячное создание резервов в среднем составляет 4 млрд руб.
Задолженность «Самолета» перед «ДОМ.РФ» представлена только проектным финансированием и составляет 80 млрд руб. вместе с процентами. После ввода крупных проектов до конца 2026 года долг должен сократиться до 60 млрд руб.