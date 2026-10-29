«В основе — богатые водой и клетчаткой овощи»
Анна Кулецкая — о том, как похудеть, не уменьшая порции
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«Есть больше и терять вес» — так звучит предложение, от которого сложно отказаться. В соцсетях набирает популярность Volume Eating (или объемное питание). Подход, при котором предлагают есть больше, но выбирать продукты с низкой калорийностью. В основе — богатые водой и клетчаткой овощи, фрукты, супы на бульоне и нежирные источники белка. Идея объясняется просто: большая порция помогает насытиться, в том числе и эмоционально. При этом организм получает меньше калорий.
Но работает ли это или перед нами очередной диетический трюк из TikTok? У подхода есть некая научная основа. В 2000-х в American Journal of Clinical Nutrition были опубликованы результаты годового исследования с участием почти сотни женщин с избыточной массой тела. Одной группе рекомендовали сократить в рационе жиры. Другой — оставить все как есть, но добавить больше овощей и фруктов. В итоге участницы первой группы скинули в среднем по 6,5 кг, а второй — почти по 8 кг. При этом именно последние сообщали о меньшем чувстве голода.
Однако эксперимент проверял не модный тренд из соцсетей, а определенный метод питания. Но превращать объем еды в главное определение успеха не стоит. На снижение веса влияют не только продукты на тарелке, но и качество сна, уровень стресса, гормоны и мышечная масса. Если пытаться наесться большим количеством низкокалорийной еды, можно недобрать белок, углеводы и другие нужные элементы. В итоге не за горами очередной приступ голода и срыв.
Как резюмируют эксперты, Volume Eating может быть полезным инструментом, но не универсальной диетой. И уж точно не поводом превращать рацион в математические задачки.