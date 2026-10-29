«В основе — богатые водой и клетчаткой овощи»

Но работает ли это или перед нами очередной диетический трюк из TikTok? У подхода есть некая научная основа. В 2000-х в American Journal of Clinical Nutrition были опубликованы результаты годового исследования с участием почти сотни женщин с избыточной массой тела. Одной группе рекомендовали сократить в рационе жиры. Другой — оставить все как есть, но добавить больше овощей и фруктов. В итоге участницы первой группы скинули в среднем по 6,5 кг, а второй — почти по 8 кг. При этом именно последние сообщали о меньшем чувстве голода.