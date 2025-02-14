ЦБ подождет

Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Как объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сохранение паузы признано «наиболее взвешенным решением в текущих условиях». Позиция ЦБ выглядит вполне логичной: говорить о снижении ставки в условиях все еще высокой инфляции не приходится, повышать же ее на фоне замедления темпов кредитования, первых признаков охлаждения жесткого рынка труда, планов бюджетной нормализации и неявных перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине тоже преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совет директоров ЦБ подвесил вопрос об изменении ключевой ставки до мартовского заседания

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Совет директоров ЦБ подвесил вопрос об изменении ключевой ставки до мартовского заседания

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Совет директоров Банка России в пятницу оставил ключевую ставку на ее пиковом значении в 21% (в нынешнем виде индикатор существует с 2013 года). Напомним, после трех раундов повышений (в июле, сентябре и октябре 2024-го) в декабре, вопреки ожиданиям большинства участников рынков, ставка была не увеличена, а сохранена на прежнем уровне.

На этот раз решение регулятора было ожидаемым: абсолютное большинство аналитиков не сомневалось, что «двадцать первая» ставка будет сохранена.

Гораздо более спокойной, чем раньше, была в январе—феврале и коммуникация регулятора и рынков: представители ЦБ сократили интенсивность словесных интервенций о неизбежности долгого периода жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). После декабрьского сохранения ставки, вызвавшего бурный рост фондового рынка, поутихла и публичная критика действий ЦБ со стороны крупного бизнеса. Появились даже робкие предположения о времени возможного начала смягчения беспрецедентно долгой жесткой ДКП.

Впрочем, как сообщила Эльвира Набиуллина, вариант снижения ставки совет директоров в пятницу не рассматривал — обсуждалось лишь ее сохранение или повышение (вторая опция в качестве альтернативы, видимо, предлагалась все же формально).

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Логика же принятого решения о сохранении ставки такова. С одной стороны, инфляция, разогнанная перегревом спроса второй половины прошлого года и осенним ослаблением рубля, ускорилась. В годовом выражении, по оценке на 10 февраля, она составила уже 10% (по итогам 2024-го — 9,5%). Инфляционные ожидания населения остаются высокими, опрошенные ЦБ перед заседанием ведущие аналитики также повысили свой прогноз по темпам роста цен в 2025 году — с 6% до 6,8% (см. “Ъ” от 6 февраля).

С другой стороны, как указал ЦБ, уже набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению темпов роста цен. Это в первую очередь продолжение охлаждения кредитования при росте сберегательной активности граждан. Последние данные проводимого регулятором опроса предприятий показали, что, в отличие от населения, ценовые ожидания бизнеса в феврале значительно снизились (впервые с первого квартала прошлого года, см. “Ъ” от 14 февраля).

«Это дает нам более веские основания считать, что уже набранной жесткости денежно-кредитных условий может быть достаточно, чтобы инфляция в ближайшие месяцы начала замедляться»,— объявила Эльвира Набиуллина.

Поэтому ЦБ, по ее словам, «сохраняет паузу» в увеличении ставки. Впрочем, чтобы не давать излишне оптимистичных сигналов, она предупредила, что, «если набранной жесткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу о повышении ставки на ближайшем заседании». Хотя в январе и феврале, судя по оперативным данным (более показательным, чем годовое сравнение), видно небольшое замедление темпов роста цен, «о переломе тренда речь пока не идет», подчеркнула председатель Банка России.

Отметим, что ситуация, которую можно назвать «нет перелома, но есть подвижки», сохраняется и по другим факторам, определяющим ДКП. Перегрев экономики (когда рост спроса опережает возможности предложения) сохраняется, но есть признаки охлаждения связанного с ним кредитования (в части займов населения они явные, предприятий — пока неустойчивые). Рынок труда остается жестким, но планы компаний по найму работников и увеличению зарплат стали более сдержанными. Высокие бюджетные расходы конца 2024-го — начала 2025 года стали проинфляционными (см. “Ъ” от 12 февраля), но ЦБ рассчитывает, что в целом по году правительство удержит траты в ограниченных бюджетным правилом рамках.

Наконец, нет определенности по части влияния геополитики на ДКП. Как пояснила Эльвира Набиуллина, возможность мирного урегулирования конфликта с Украиной пока не заложена в сценарии ЦБ.

Отметим, что пятничное заседание было опорным, то есть на нем был обновлен прежний, октябрьский макропрогноз ЦБ. Уже устаревшие ожидания по инфляции на 2025 год в 4,5–5% заменены более актуальным диапазоном в 7–8%. ВВП, по оценке ЦБ, в этом году вырастет на 1–2% (ранее ожидалось 0,5–1,5%). Среднегодовой размер ключевой ставки — 19–22% против прежних 17–20%. Такой прогноз оставляет простор как для повышения, так и для снижения индикатора. Следующее заседание совета директоров пройдет 21 марта.

Вадим Вислогузов