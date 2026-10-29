Глава «Ростелекома» рассказал о защите ЦОДов от атак беспилотников

По словам господина Осеевского, «Ростелеком» не зафиксировал перетока клиентов в свои ЦОДы из дата-центров «Яндекса» и VK. «Мы на самом деле друг другу помогаем — и сотрудниками, и технологиями, поэтому в этой части ничего не происходит»,— добавил глава компании.