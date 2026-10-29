Глава «Ростелекома» рассказал о защите ЦОДов от атак беспилотников
«Ростелеком» взаимодействует с вооруженными силами для защиты инфраструктуры от атак на дата-центры в России, заявил президент госкомпании Михаил Осеевский. По его словам, также задействуют «средства пассивной защиты».
«Меры, конечно, принимаются. Это очень важный и своевременный элемент. Понятно, что эти задачи решаются комплексно и средствами пассивной защиты, во взаимодействии с вооруженными силами Российской Федерации»,— рассказал глава «Ростелекома» (цитата по ТАСС).
По словам господина Осеевского, «Ростелеком» не зафиксировал перетока клиентов в свои ЦОДы из дата-центров «Яндекса» и VK. «Мы на самом деле друг другу помогаем — и сотрудниками, и технологиями, поэтому в этой части ничего не происходит»,— добавил глава компании.
В октябре БПЛА атаковали три дата-центра «Яндекса» — в Рязанской, Калужской и Владимирской областях, а также дата-центр Сбербанка в Саратовской области. Профильные сервисы фиксировали сбои в работе десятков российских компаний. В «Ростелекоме» предложили создать «площадку бэкапов» — объект для хранения резервных копий — с помощью которой при необходимости можно будет восстановить работу тех или иных интернет-сервисов.