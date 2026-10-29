«Немедленно возникает мысль уехать в Японию»
Яна Лубнина — о бизнесе, который отдают почти бесплатно
0:00
0:00
Пожилые предприниматели в Японии все чаще передают свои кафе, отели и фермы молодым преемникам, иногда практически бесплатно. Но все не так просто. Подобные объекты выставляют на специальных платформах, например Relay и BATONZ. Там десятки тысяч объявлений, и лишь некоторые из них отличаются низким чеком.
Молодая пара получила в Хиросиме кафе под известным брендом с мебелью, оборудованием, меню и рецептами блюд, даже данными о поставщиках, и все это за ноль иен, рассказал Business Insider. Но есть условия: нужно продолжать работу и платить аренду — 50 тыс. иен в месяц. Другой случай — гостевой дом в Нагано. Его приобрели меньше чем за 10 млн иен (это в районе 5 млн руб.). Вместе с ним покупатели получили сайт, систему бронирования и сотрудников, здание в сделку не входило.
Главная причина появления таких щедрых предложений заключается в демографии.
По данным аналитиков местного агентства Teikoku Databank, у половины японских компаний нет преемника, а в 2024 году закрылись рекордные 62 тыс. компаний, и больше половины из них были прибыльными. Владельцам важно сохранить дело, а не выручить деньги. Покупатель тоже несет издержки — нужно платить комиссии платформе, юристам и за проверку компании, вкладывать деньги в оборот, порой выплачивать долги.
«Нет ничего дороже бесплатного» — гласит японская пословица.
Государство при этом помогает преемникам субсидиями и налоговыми льготами. Немедленно возникает мысль уехать в Японию и выкупить местное кафе. Но тут проблема с документами для иностранцев: по новым правилам виза управляющего бизнесом требует показать минимальный капитал в 30 млн иен вместо прежних пяти. Слишком часто ранее иностранцы злоупотребляли — получали статус, но не вели коммерческую деятельность.
Можно поискать варианты по всему миру — проблема общая. В США почти половине владельцев малого бизнеса больше 55 лет, а план передачи дела есть лишь у половины из них, следует из данных US Bank.