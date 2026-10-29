«Немедленно возникает мысль уехать в Японию»

Молодая пара получила в Хиросиме кафе под известным брендом с мебелью, оборудованием, меню и рецептами блюд, даже данными о поставщиках, и все это за ноль иен, рассказал Business Insider. Но есть условия: нужно продолжать работу и платить аренду — 50 тыс. иен в месяц. Другой случай — гостевой дом в Нагано. Его приобрели меньше чем за 10 млн иен (это в районе 5 млн руб.). Вместе с ним покупатели получили сайт, систему бронирования и сотрудников, здание в сделку не входило.