Пашинян допустил компромисс с оппозицией по поводу новой конституции Армении

«Подобным текстом невозможно иметь независимую страну, это текст о невозможности иметь государство. Новая Конституция основана на долговечности государства. Уверен, что народ поддержит нас»,— сказал Никол Пашинян на брифинге. «Я говорил, что одним из инструментов может быть проведение внеочередных выборов, но велика вероятность, что дело до этого не дойдет, и оппозиции может быть сделано предложение, от которого она не сможет отказаться»,— заявил премьер.