Пашинян допустил компромисс с оппозицией по поводу новой конституции Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его правительство сможет добиться принятия новой конституции, поскольку этот шаг был заявлен в его предвыборной кампании. Несмотря на отсутствие конституционного большинства, власти могут убедить оппозицию поддержать это решение, пояснил премьер.
«Подобным текстом невозможно иметь независимую страну, это текст о невозможности иметь государство. Новая Конституция основана на долговечности государства. Уверен, что народ поддержит нас»,— сказал Никол Пашинян на брифинге. «Я говорил, что одним из инструментов может быть проведение внеочередных выборов, но велика вероятность, что дело до этого не дойдет, и оппозиции может быть сделано предложение, от которого она не сможет отказаться»,— заявил премьер.
Правящая партия «Гражданский договор» по итогам летних парламентских выборов победила, но не получила большинства в две трети, необходимого для внесения изменений в конституцию. Изменения правительство планировало внести из-за того, что в основном законе страны содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и требует исключить его для подписания мирного соглашения.
При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснял, что эта мера необходима не из-за азербайджанских требований, а из-за стремления адаптироваться к новым геополитическим реалиям. Оппозиция при этом выступала против конституционных изменений, поскольку считает их неправомерным требованием Баку.