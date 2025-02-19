AFP: ЕС в рамках 16-го пакета санкций запретит вещание восьми российских СМИ

Согласованный Евросоюзом (ЕС) 16-й пакет санкций против России включает запрет на вещание восьми российских СМИ в странах объединения, сообщает AFP. По его данным, также готовится отключение 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT. О каких банках и СМИ идет речь, неизвестно. Ожидается, что санкции примут в следующий понедельник, 24 февраля, в третью годовщину начала российской военной операции на Украине.

О том, что постпреды 27 стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России сегодня, 19 февраля, сообщили Reuters и Financial Times. Он предусматривает в том числе запрет на импорт первичного алюминия, также санкции затронут еще 73 судна, которые ЕС считает частью российского теневого флота. Глава Госдепа Марко Рубио сказал европейским коллегам, что власти США не будут рассматривать вопрос снятия наложенных на Россию санкций до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение с Украиной.

О прошедших 18 февраля переговорах России и США — в материале «Ъ» «Украина за скобками».