США отказались снимать санкции с России до заключения соглашения с Украиной

Глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что американские власти не будут рассматривать вопрос снятия наложенных на Россию санкции до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение с Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Господин Рубио сказал об этом европейским коллегами, с которыми созвонился по итогам встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 18 декабря. В официальном отчете Госдепартамента о телефонного разговоре господина Рубио про санкции против России ничего не говорилось, отмечалось лишь то, что страны «согласились оставаться в тесном контакте, пока мы работаем над достижением прочного прекращения конфликта на Украине».

В разговоре с господином Рубио участвовали главы МИДов Франции, Италии, Германии и Великобритании. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни по итогу разговора сообщил, что США пообещали подключить ЕС к переговорам по Украине «по очень ясной причине: мы наложили на Россию санкции», за столом переговоров должны быть те, кто «эти санкции ввел и применяет».

О переговорах России и США — в материале «Ъ».