Трамп назвал условие, при котором отстранит Маска от госпроектов

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск не будет участвовать в госпрограммах в случае конфликта интересов, заверил президент Дональд Трамп. При этом он назвал господина Маска «безусловным патриотом Соединенных Штатов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Илон Маск (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Бизнесмен Илон Маск (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Господин Трамп провел пресс-конференцию в своей резиденции во Флориде. Один из журналистов обратил внимание, что сотрудники DOGE и SpaceX, которую основал Илон Маск, сейчас работают непосредственно в Федеральном управлении гражданской авиации США и подразделениях Пентагона, которые распоряжаются многомиллиардными контрактами, заключенными с компаниями бизнесмена. Президента США спросили, почему это не считается конфликтом интересов. Дональд Трамп утверждает, что впервые услышал об этом. С его слов, он предупреждал господина Маска, что не допустит конфликта интересов.

«Я сказал Илону: любые конфликты, и ты не сможешь этим заниматься. Так что все, что затрагивает это, возможно, даже космос,— мы не позволим Илону участвовать в этом»,— сказал американский президент.

Господин Трамп в январе учредил DOGE и назначил его главой Илона Маска. На прошлой неделе прокуроры-демократы из 14 американских штатов подали в суд на господ Трампа и Маска. Истцы утверждают, что президент создал DOGE в нарушение конституции.

О работе департамента — в материале «Ъ» «DOGE раздора».