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Коммерсантъ FM
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«Хамас» заявил о готовности освободить всех оставшихся израильских заложников

Палестинское движение «Хамас» готово освободить всех остающихся в заложниках израильтян во время второго этапа соглашения о прекращении огня, заявил представитель движения Хазем Касем. При этом «Хамас» отверг требование Израиля о разоружении и выводе войск из сектора Газа.

«Условие оккупантов — выдворить "Хамас" из сектора Газа — это нелепая психологическая война, а вывод или разоружение сопротивления из Газы неприемлемы. Любые договоренности о будущем сектора Газа будут приниматься на основе национального консенсуса»,— сказал господин Касем (цитата по Al Jazeera).

Прекращение огня согласовано Израилем и «Хамасом» с 19 января. На первом этапе «Хамас» обязался освободить 33 заложников, на втором — всех остальных. Израильская сторона взамен отпускает из тюрем палестинских заключенных. Последний обмен состоялся 15 февраля, в числе вернувшихся в Израиль был гражданин России Александр Труфанов. По данным израильских властей, в плену у «Хамаса» остаются 73 человека. На прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил уничтожить «Хамас», если палестинское движение не вернет всех заложников.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «"Хамас" останется невыездным».

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