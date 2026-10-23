Валютный расчет

Напомним, что по решению Банка России до 9 марта 2027 года действует особый режим получения наличной валюты по вкладам, счетам и накопленным по ним процентам. Средства, внесенные на валютный вклад или счет до 9 марта 2022 года, а также начисленные на них проценты могут быть получены в иностранной валюте в сумме остатка, но не более $10 тыс. (или эквивалент этой суммы в евро) независимо от общей суммы вклада. Средства свыше этой суммы можно получить только в российских рублях. Денежные средства, внесенные на валютный вклад или счет с 9 марта 2022 года, а также начисленные проценты могут быть получены наличными только в рублях по курсу ЦБ на день выдачи.