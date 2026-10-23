Валютный расчет
Россияне перестали открывать валютные вклады
Низкие процентные ставки, регуляторные и санкционные ограничения привели к тому, что россияне практически перестали интересоваться валютными вкладами. Однако по-прежнему используют валюту для диверсификации сбережений и в качестве накоплений для расчетов и поездок.
Доля валютных вкладов и счетов в структуре сбережений граждан в российских банках за последние пять лет сократилась более чем в четыре раза, следует из статистики Банка России. «Объем валютных депозитов достигал исторического максимума в марте 2014 года, составляя $85,9 млрд. В сентябре 2026 года объем валютных вкладов населения опустился ниже $20 млрд. Доля валютных средств в общем объеме вкладов населения упала до 4,5% — это минимальное значение за всю историю наблюдений»,— отмечает руководитель направления по инвестициям и финансовым рынкам компании ФБК Валерий Тюрин.
В начале 2025 года тренд краткосрочно поменялся в связи с тем, что банки начали продвигать вклады в валюте дружественных стан — в китайских юанях, дирхамах ОАЭ, индийских рупиях, казахстанских тенге. Так, по данным ЦБ, по итогам 2025 года объем розничных валютных вкладов вырос на 16%. Однако в 2026 году банки перестали рекламировать вклады в экзотических валютах — и объем валютных вкладов снова начал сокращаться.
Основная причина отсутствия интереса к таким продуктам — околонулевые ставки, говорит младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов. «В настоящее время рублевые депозиты выглядят гораздо привлекательнее валютных вкладов: средняя доходность рублевых депозитов составляет 13–14% годовых, в то время как ставки валютных вкладов на банковском рынке находятся в диапазоне 0,1–3,5% годовых»,— уточняет начальник управления сберегательных и трансакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.
Еще одним фактором снижения привлекательности валютных вкладов стало укрепление рубля.
Редкая альтернатива
За прошедший год санкции существенно сократили перечень альтернативных валют, доступных для открытия вклада. «Из дружественных валют хоть какой-то рынок есть только по юаням. Дирхамы — буквально у пары банков»,— говорит проектный лидер Frank RG Мария Суховерова. «Для массового продукта важна не только привлекательность валюты, но и ликвидность, инфраструктура расчетов и возможность эффективного использования средств»,— объясняет директор МТС-банка по инвестициям и премиальному сервису Сергей Мальцев.
Китайский юань занял более устойчивое место на рынке валютных вкладов благодаря развитию расчетов с китайскими контрагентами, говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Дюдикова. «Вклады в дирхамах ОАЭ, турецких лирах, казахстанских тенге и других валютах — это преимущественно нишевые продукты. Их распространение зависит от ликвидности рынка, стоимости конвертации и потребности банков в таких ресурсах. Поэтому происходит не просто замена одной валюты другой, а формирование более неоднородной структуры накоплений, где выбор валюты тесно связан с предполагаемым использованием средств»,— поясняет эксперт.
В ВТБ подтверждают, что наибольшей популярностью у населения пользуются вклады в китайской национальной валюте. Особенно вырос спрос на вклады в юанях в последние полтора месяца. «В сентябре прирост остатков достиг 8% в месячном выражении, за неполный октябрь — более 16,5% к сентябрю. Доля юаня в валютных средствах клиентов превышает 20% на фоне снижения остатков в долларах и евро»,— рассказывают в пресс-службе банка. В МТС-банке доля валютных вкладов составляет 1,3%, в том числе юаневых — 0,5%, дирхамовых — 0,75%.
Однако в целом особой потребности у населения в валютных вкладах нет, и их запуск нецелесообразен для банков в текущих условиях.
«Во-первых, отсутствует сформированный спрос населения на вклады в альтернативных валютах. Во-вторых, фондирование в данной валюте нужно лишь узкому кругу компаний. В настоящее время валютные вклады не будут пользоваться большим спросом из-за того, что национальные валюты дружественных стран не являются свободно конвертируемыми и возможности расчетов в них ограничены»,— поясняет директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.
Широкая вилка
Доходность по валютным вкладам существенно отличается в банках. Например, максимальная доходность по депозитам в юанях в ВТБ составляет 0,9% годовых, в Сбербанке — 1,5% годовых, в Т-Банке — 6% годовых. Вклад в дирхамах можно открыть под 0,01% годовых в Сбербанке, под 2,1% годовых в Металлинвестбанке, в Ак Барс Банке максимальная годовая доходность по таким вкладам составляет 3% годовых. Вклад в рупиях с доходностью 5,1% годовых сейчас предлагает только Сбербанк.
«Привлекательные предложения от банков были некоторое время назад, потому что банкам нужны были средства в этих валютах для выдачи корпоративных кредитов. Нужна валюта — банки в моменте повышают ставки, нет — существенно снижают»,— поясняет Мария Суховерова. «Валютные вклады присутствуют преимущественно в продуктовой линейке банков, которые проводят значительные объемы операций в иностранной валюте. Для других кредитных организаций привлечение таких вкладов экономически нецелесообразно с учетом затрат на обслуживание валютных обязательств и управление сопутствующими рисками»,— уточняет Екатерина Дюдикова.
Кроме того, банку необходима расчетно-платежная инфраструктура для таких операций.
«Привлеченные юани, дирхамы или другие валюты имеют смысл для банка, если под них есть соответствующие активы, платежи клиентов или возможности размещения. В противном случае возникает валютная позиция, которую приходится закрывать через сделки на рынке, причем стоимость и доступность хеджирования зависят от конкретной валюты и срока»,— объясняет Павел Жолобов. Банк России отмечал, что объемы валютных свопов снижались по мере уменьшения потребности банков в валютной ликвидности, а рынок валютных опционов остается сравнительно небольшим.
Санкционные ограничения существенно затрудняют операции с валютой — переводы за границу, расчеты, снятие наличных и другие. «При этом банки не могут эффективно размещать привлеченные валютные средства (например, выдавать валютные кредиты или работать с зарубежными ценными бумагами), что делает такие вклады для них коммерчески невыгодными. Как результат, банки не особенно стремятся привлекать валютные депозиты (у многих достаточно крупных кредиторов просто отсутствуют такие предложения), ставки по ним остаются низкими, заметно менее привлекательными по сравнению с рублевыми вкладами»,— рассуждает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Банкам важно соблюдать баланс между активами и обязательствами по валюте, срокам поступления и востребования средств, а также поддерживать ликвидность по каждой значимой валюте. «При несовпадении валютных позиций изменение курса влияет на финансовый результат банка. Например, при привлечении валюты и размещении средств в рублях ослабление рубля увеличивает рублевую оценку обязательств»,— объясняет Екатерина Дюдикова.
В основном вклады в альтернативных валютах пользуются спросом у состоятельных клиентов, уточняют в ВТБ. Средняя сумма рублевого вклада в ВТБ — 1,6 млн руб., в юанях — 3,9 млн руб. В ПСБ средняя сумма вклада в юанях составляет 37 тыс. юаней (около 450 тыс. руб.). В МТС-банке средняя сумма рублевого вклада составляет 1,5 млн руб., вклада в юанях — 800 тыс. юаней (почти 10 млн руб.), в дирхамах — 300 тыс. дирхамов (около 6,7 млн руб.).
«Валютные вклады интересны клиентам, которые диверсифицируют накопления или планируют будущие расходы в соответствующей валюте»,— рассказывает Сергей Мальцев. По мнению Валерия Тюрина, существующий спрос на валюту обеспечивается «ограниченным кругом лиц».
Быстрый доступ
В 2026 году объем средств, размещенных на валютных счетах, впервые в истории ведения наблюдений превысил суммарный объем валютных вкладов. «Клиенты предпочитают иметь гибкий доступ к средствам. Если ставка по вкладу минимальна, блокировать деньги на определенный срок экономически не всегда оправданно. Кроме того, валютные остатки часто имеют резервное или расчетное назначение, например для поездок, внешних платежей или защиты от ослабления рубля, поэтому клиентам важнее ликвидность, чем небольшой процентный доход»,— объясняет Павел Жолобов. «Клиенты рассматривают валютные счета не как копилки, а как инструменты для текущих дел — переводов родственникам, оплаты услуг, бизнес-расходов. В такой ситуации важнее иметь быстрый доступ к деньгам, а не получать максимальный процентный доход»,— соглашается Игорь Додонов.
После 2022 года
Несмотря на введенные в 2022 году ограничения на снятие средств с вкладов в долларах и евро, такие продукты не исчезли из продуктовых линеек российских банков. Однако процентная ставка по таким вкладам практически нулевая. Кроме того, их использование затруднено действующими регуляторными ограничениями.
Напомним, что по решению Банка России до 9 марта 2027 года действует особый режим получения наличной валюты по вкладам, счетам и накопленным по ним процентам. Средства, внесенные на валютный вклад или счет до 9 марта 2022 года, а также начисленные на них проценты могут быть получены в иностранной валюте в сумме остатка, но не более $10 тыс. (или эквивалент этой суммы в евро) независимо от общей суммы вклада. Средства свыше этой суммы можно получить только в российских рублях. Денежные средства, внесенные на валютный вклад или счет с 9 марта 2022 года, а также начисленные проценты могут быть получены наличными только в рублях по курсу ЦБ на день выдачи.
Возможностью снять средства с валютных вкладов в рублях воспользовались не все. Наличие таких вкладов подтвердили в нескольких банках. Однако точную сумму вкладов в долларах и евро, открытых до 9 марта 2022 года, когда в силу вступили изменения, по открытой статистике выделить нельзя. Банк России публикует агрегированные данные по валютным вкладам и счетам. «Я не думаю, что их объем какой-то значительный. Большинство вкладчиков, по всей видимости, ранее уже забрали разрешенный лимит в виде наличных (до $10 тыс. или эквивалент этой суммы в евро), а остальное могли конвертировать в рубли из-за высоких ставок по рублевым депозитам (достигавших более 20% годовых) либо перевели средства на счета в зарубежные банки при наличии такой возможности»,— говорит Игорь Додонов.
Курсовая переоценка
Исторически валютные вклады исполняли роль инструмента, который защищает сбережения от волатильности рубля. «В этом году ослабление курса рубля обеспечивало повышенную рублевую доходность по юаневым вкладам, которая в конечном итоге кратно превысила процентный доход»,— говорит Юрий Латанов.
Однако даже курсовая переоценка в настоящее время не позволяет валютным вкладам обогнать по доходности рублевые.
«Реальная доходность по вкладам в юанях за год с учетом курсовой динамики составила порядка 13%, что ниже средней доходности рублевых вкладов»,— подсчитали в ВТБ.
Из-за постоянных курсовых колебаний доходность по валютным вкладам существенно меняется. При этом некоторые валюты, например дирхам ОАЭ, привязаны к курсу доллара — Центральный банк ОАЭ жестко поддерживает установленный курс: $1 = 3,6725 дирхама. А другие придерживаются системы управляемого плавающего курса — в частности, Китай в июле 2005 года отказался от привязки национальной валюты к доллару.
Екатерина Дюдикова на примере с долларом объяснила, как курсовые колебания влияют на полученную прибыль по валютному депозиту. В 2025 году укрепление рубля существенно повлияло на результат вложений в валютный депозит: официальный курс доллара снизился приблизительно на 23,1%, с 101,68 руб. в конце 2024 года до 78,23 руб. в конце 2025-го. При условной ставке по валютному депозиту в 2% годовых доходность вложений с процентами в рублевом эквиваленте уменьшилась бы примерно на 21,5%. К 19 октября 2026 года доллар вырос относительно конца 2025 года приблизительно на 6,9%, что повысило доходность по валютному вкладу в рублевом эквиваленте. «Эти изменения показывают, что валютный вклад целесообразно рассматривать не только как депозит с фиксированной ставкой, но и как часть портфеля, чувствительную к изменениям курса. Его результат зависит от даты приобретения валюты, срока хранения и того, в какой валюте вкладчик планирует будущие расходы»,— поясняет эксперт. Кроме того, необходимо учитывать, что в случае конвертации средств для размещения на валютных вкладах сначала из рублей в валюту, а затем обратно значительная часть полученной доходности будет потеряна из-за курсовой разницы на покупку/продажу, добавляет Виталий Костюкевич.
Туманные перспективы
Обычно резкое снижение доходности рублевых вкладов повышает интерес к валютным. Однако в текущей ситуации это вряд ли произойдет, полагают эксперты. «В ближайшей перспективе валютные вклады, скорее всего, останутся нишевым продуктом, а не массовой альтернативой рублевым депозитам»,— прогнозирует Павел Жолобов. По его мнению, при снижении ставок по рублевым вкладам и ослаблении рубля спрос на валюту может восстановиться, особенно со стороны клиентов с внешними расходами или валютными обязательствами. «Но широкого возвращения к прежней модели ожидать не стоит, для этого должны одновременно улучшиться доходность валютных продуктов и доступность расчетов, а также вырасти уверенность клиентов в возможности использовать средства именно в исходной валюте»,— заключает он.
Игорь Додонов уверен, что рынок валютных вкладов будет и далее постепенно сокращаться. «Постепенное снижение рублевых ставок и ожидания ослабления рубля могут притормозить этот процесс, но вряд ли сильно, поскольку многие граждане, я полагаю, на таком фоне предпочтут какие-то квазивалютные инструменты с более высокой доходностью, чем вклады»,— поясняет аналитик ФГ «Финам». Виталий Костюкевич также считает, что в условиях снижения ставок по рублевым вкладам граждане будут выбирать инструменты фондового рынка, золото или недвижимость. «Любые резкие колебания курса или изменения в санкционном режиме могут спровоцировать лишь краткосрочный переток средств обратно в валюту, но системно тренд на рублевые накопления останется доминирующим»,— резюмирует Валерий Тюрин.