Парламент Греции одобрил запрет соцсетей для детей до 15 лет
С 1 января 2027 года в Греции начнет действовать запрет соцсетей для детей и подростков младше 15 лет. Законопроект одобрил парламент страны, сообщил греческий телеканал ERT.
Документ внес государственный министр Акис Скерцос. На пленарном заседании его поддержало большинство депутатов. По данным ERT, «за» проголосовала только правящая партия «Новая демократия». Остальные партии выступили против или воздержались.
О будущем запрете премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в апреле. Он объяснил это беспокойством о психическом здоровье детей. Ограничить влияние соцсетей на несовершеннолетних в последнее время хотят и другие страны. Подобные планы есть у Дании, Испании, Турции, Южной Кореи и Великобритании.