Парламент Греции одобрил запрет соцсетей для детей до 15 лет

О будущем запрете премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в апреле. Он объяснил это беспокойством о психическом здоровье детей. Ограничить влияние соцсетей на несовершеннолетних в последнее время хотят и другие страны. Подобные планы есть у Дании, Испании, Турции, Южной Кореи и Великобритании.