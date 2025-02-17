Мать освобожденного Труфанова рассказала, что «Хамас» прострелил ему ноги

Мать гражданина РФ Александра Труфанова, вернувшегося из сектора Газа на прошлой неделе, поблагодарила всех за помощь в его освобождении. Она рассказала, что ее сыну в плену прострелили ноги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Труфанов

Фото: Hatem Khaled / Reuters Александр Труфанов

Фото: Hatem Khaled / Reuters

«С божьей помощью Саша вернулся живым и здоровым, и это большая радость и облегчение. Моему сыну прострелили обе ноги во время похищения, и для нас это явное чудо, что он стоит и ходит на ногах»,— рассказала Елена Труфанова, которую цитирует портал Ynet.

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он пробыл в плену 498 дней. Молодой человек был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Всех трех женщин отпустили в ноябре 2023 года. Господина Труфанова «Хамас» освободил 15 февраля вместе с двумя израильскими заложниками. В Кремле поблагодарили палестинское движение за его освобождение.

Обмен заложниками проводится в рамках прекращения огня между Израилем и «Хамасом», которое вступило в силу 19 января. На первом этапе «Хамас» должен освободить 33 заложника, на втором — всех остальных. Израильская сторона взамен отпускает из тюрем палестинских заключенных.

Подробности — в материале «Ъ» «"Хамас" ушел на перерыв».