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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

К бизнесу отнесутся по-семейному

Как предприниматели оценивают инициативу Госдумы
Семейный бизнес сможет рассчитывать на дополнительные льготы. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволит таким предприятиям получить статус социальных. Речь о небольших компаниях, где работают не больше 15 человек, как минимум половина из них — члены одной семьи. Предусмотрены и дополнительные условия. Предполагается, что новый статус откроет доступ к субсидиям, льготной аренде и другим мерам господдержки.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Депутаты считают семейный бизнес символом преемственности поколений. По их мнению, такие предприятия заслуживают статуса социальных и дополнительной господдержки. А новые льготы могут побудить молодежь продолжать дело родителей. Сейчас похожую поддержку получают компании, где работают люди с инвалидностью, многодетные родители и пенсионеры.
Если закон примут, на нее смогут претендовать и семейные предприятия с годовым доходом до 120 млн руб. При этом предпринимателям важно, чтобы поддержка была долгосрочной, отметил в разговоре с “Ъ FM” основатель пекарни «Машенька» Денис Максимов:

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«Нужно прежде всего посмотреть налоговые преференции, которые нам станут доступны. По основным критериям мы, в принципе, проходим. Правда, стоит как-то поактивнее автоматизироваться. План у нас прописан на ближайшие полгода, но этот процесс, может, нужно завершить в 2026-м, чтобы соответствовать требованиям.
Главное, чтобы это потом через год не отменили и, допустим, сейчас сделали какой-то льготный налоговый режим специально для такого бизнеса. А так инициатива замечательная».
Статус социального предприятия откроет доступ не только к финансовой помощи, но и к льготной аренде и поддержке участия в госзакупках. Правда, пока непонятно, где государство возьмет на это деньги, отмечает соосновательница бренда 1753 Cosmetics Лана Сосновская-Наленч:
«У меня бизнес построен так, что мне офис не нужен, нужен только склад. Но знаете в чем проблема? Кто компенсирует эту разницу по льготной цене? Они хотят это привести, скажем так, к дореволюционной модели бизнеса. Она хорошая, отлично, когда тебе есть что оставить детям. Но главное, чтобы в нынешних реалиях бизнес выжил. Вопрос, в частности, в той же аренде. Так, во времена пандемии COVID-19 можно было арендовать государственные площадки, но все равно требовался посредник. То есть сделали "прокладку" в виде частной компании».

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Управлять семейным бизнесом сложнее, чем вести дело самостоятельно, продолжает Лана Сосновская-Наленч. Поэтому дополнительная господдержка, по ее словам, станет для таких предпринимателей приятным бонусом:
«Одна история, когда ты работу закончил, пришел домой и все проблемы оставил за дверью. А когда у тебя с мужем бизнес на двоих, то ты в этом крутишься 24 часа в сутки. Вы не можете, допустим, надолго уехать».
В 2025 году малый и средний бизнес перечислил в бюджет более 13 трлн руб. налогов и страховых взносов, подсчитали в «Опоре России». Новые льготы для семейных предприятий могут еще больше увеличить доходы казны, уверен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев:

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«Все, что работает на облегчение условий ведения бизнеса, можно только приветствовать. Безусловно, не стоит переоценивать эту меру. Она не какого-то глобального характера, это не повышение или снижение ставки какого-то основного налога. Тем не менее это, безусловно, создание более комфортных условий для семейного предприятия. Я знаю, что такие есть. Думаю, нам есть куда еще расти».
Сейчас в России почти 6,5 млн микропредприятий. Но статус социальных имеют лишь около 8 тыс. из них. Новый закон должен расширить этот круг. Правда, насколько, пока загадка. Авторы инициативы даже не подсчитали, сколько семейных предприятий смогут претендовать на льготы.
Малый бизнес

Авторы

  • Леонид Пастернак
    Леонид Пастернак
    ведущий редактор