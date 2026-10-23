К бизнесу отнесутся по-семейному

«У меня бизнес построен так, что мне офис не нужен, нужен только склад. Но знаете в чем проблема? Кто компенсирует эту разницу по льготной цене? Они хотят это привести, скажем так, к дореволюционной модели бизнеса. Она хорошая, отлично, когда тебе есть что оставить детям. Но главное, чтобы в нынешних реалиях бизнес выжил. Вопрос, в частности, в той же аренде. Так, во времена пандемии COVID-19 можно было арендовать государственные площадки, но все равно требовался посредник. То есть сделали "прокладку" в виде частной компании».