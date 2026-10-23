Минфин рассматривает легализацию онлайн-казино наравне с букмекерами в России
Министерство финансов России оценивает возможность легализовать онлайн-казино и регулировать их по тому же принципу, что и букмекеров. Об этом сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков на Веронском Евразийском экономическом форуме.
По словам господина Чебескова, во многих странах онлайн-казино легализуют и регулируют. «Так же, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем»,— сказал замминистра (цитата по ТАСС).
По оценкам главы Минфина Антона Силуанова, легализация онлайн-казино может принести в российский бюджет около 100 млрд руб. в год. Ведомство предлагало закрепить для игровых площадок механизм приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами. Также рассматривается введение ежемесячного налога не менее чем в 30% от выручки.