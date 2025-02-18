«Хамас» останется невыездным

Израиль намерен простимулировать добровольную эмиграцию из сектора Газа. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац распорядился создать специальное управление, которое займется организацией переезда палестинцев в третьи страны. Как пояснили “Ъ” в канцелярии израильского премьер-министра, эта программа не охватывает радикальную группировку «Хамас», вооруженный актив которой продолжает находиться на территории сектора. Вопрос о дальнейшей судьбе боевиков, впрочем, не учтен и в альтернативных предложениях по Газе, детали которых появились в арабских СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палестинцы в лагере беженцев в Джебалии, 17 февраля

Фото: Mahmoud Issa / Reuters Палестинцы в лагере беженцев в Джебалии, 17 февраля

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Распоряжение о создании управления по добровольной эмиграции было дано Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и офису Координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT). Новая межведомственная структура должна заняться программой, которая «позволит любому жителю Газы, желающему добровольно выехать в третью страну, получить пакет поддержки». Это предполагает «специальные условия выезда».

Как пояснил в разговоре с “Ъ” советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, программа по добровольной эмиграции не распространяется на членов «Хамаса», находящихся на территории палестинского анклава.

«Разрабатываемые меры будут касаться только гражданского населения Газы»,— подчеркнул господин Гендельман.

По сведениям «12-го канала», правительство Биньямина Нетаньяху намерено взять на себя ответственность за организацию всего процесса добровольной эвакуации — от выезда палестинцев из зоны конфликта до прибытия в принимающую страну.

Для переселенцев планируют открыть несколько транспортных узлов. Первый — это контрольно-пропускной пункт (КПП) Керем-Шалом, который находится на северо-западе пустыни Негев. Второй — аэропорт Рамон на юге Израиля. Третий — средиземноморский порт Ашдод. При этом еврейское государство обязуется доставить палестинцев к необходимым КПП.

Сама инициатива выглядит как пробный камень в рамках масштабного плана по расселению и реконструкции Газы, выдвинутого ранее президентом США Дональдом Трампом. Представители израильских служб безопасности, на которых ссылается «12-й канал», уверены: выбор в пользу эмиграции могут сделать сотни тысяч палестинцев. Но вопрос заключается еще и в том, кто будет готов их принять. Арабские страны оказывают противодействие переселенческой кампании, сравнивая это с этнической чисткой.

В число противников входит Саудовская Аравия, которая открыто раскритиковала предложение господина Трампа бессрочно эвакуировать палестинцев из сектора Газа и создать на территории анклава курортную инфраструктуру.

Судьба Газы находилась в числе вопросов, которые госсекретарь США Марко Рубио поднял в Эр-Рияде на встрече с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

На этой неделе королевство планирует принять региональный саммит, участники которого обсудят альтернативы широко критикуемому плану Белого дома.

Контрплан сейчас выдвигает Египет, который, как рассказали источники саудовского телеканала Asharq News, пока завершает работу над техническими деталями инициативы.

В Каире считают, что сектор Газа не нужно расселять, вместо этого анклав можно поделить на три гуманитарные зоны, куда будет временно перемещаться мирное население по мере реконструкции разрушенных войной районов.

Как уточняют источники Asharq News, египетское предложение предполагает три этапа. Первый — это вывоз мусора и его переработка для повторного использования. Второй этап включает в себя восстановление и реконструкцию инженерных коммуникаций Газы. Третий — переход к городскому планированию и предоставлению жителям критически важных услуг.

У идеи Каира пока есть серьезные пробелы. По словам собеседников Asharq News, в египетском плане не говорится ничего о формате управления Газой, которую Израиль не намерен доверять ни одной из существующих палестинских фракций. Кроме того, за скобками остается и судьба «Хамаса», боевой актив которого продолжает находиться в анклаве.

Идея с эвакуацией членов исламистской группировки в третьи страны не раз обсуждалась в израильском правительстве в период активных боевых действий. Но процесс, как сообщалось, осложнялся как нежеланием полевых командиров покидать палестинскую территорию, так и, вероятно, страхами потенциальных принимающих стран перед последствиями массовой иммиграции. В том же Египте откровенно говорят, что хамасовцы способны превратить египетский Синай в плацдарм для новых нападений на Израиль. А это поставит две страны на грань вооруженного конфликта.

Нил Кербелов