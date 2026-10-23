«Эксперт»: куратор оборонного блока в Минфине заменит Окладникову в ведомстве
Замминистра финансов Алексей Липаев, курирующий расходы на оборону и правоохранительную деятельность, станет первым замглавы ведомства после перехода Ирины Окладниковой в правительство. Об этом пишет «Эксперт» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, и федерального чиновника.
Накануне президент России Владимир Путин назначил Ирину Окладникову вице-премьером — руководителем аппарата правительства вместо Дмитрия Григоренко, выдвинутого зампредом правления в Сбербанке. Часть полномочий госпожи Окладниковой в Минфине распределят между другими заместителями министра.
Алексею Липаеву 37 лет. Он пришел в Минфин в 2014 году. Сейчас в его ведении находится департамент бюджетной политики в области государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа.