Бразильский бой в равных весовых категориях

На таком фоне неудивительно, что оба претендента на кресло президента развернули ожесточенную борьбу за голоса кандидатов, выбывших в первом туре голосования. Одним из них стал бывший губернатор штата Гояс от партии PSD Роналду Кайадо, который в первом туре занял пятое место, заработав 2,6 млн голосов. Он представляет консервативный агробизнес, евангелистов и глубинную Бразилию. По свежим метрикам Quaest, на этом поле выигрывает Болсонару: более 51% избирателей Кайадо уже перетекли к оппозиционному кандидату, который в предвыборных речах обещает снижение налогов и жесткую борьбу с преступностью. Хотя сам Кайадо ранее высказывал скептическое отношение к «болсонаризму».