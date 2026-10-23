Бразильский бой в равных весовых категориях
Лула да Силва и Флавиу Болсонару подходят к выборам с почти равными шансами
За считаные дни до второго тура президентских выборов в Бразилии 25 октября опросы указывают на практически равные шансы на победу у действующего президента Лулы да Силвы и кандидата от правых Флавиу Болсонару, сына экс-президента Жаира Болсонару. Исход гонки зависит от голосов выбывших кандидатов и способности нынешнего лидера снизить антирейтинг в ключевых мегаполисах. Есть опасения, что победа Болсонару-младшего грозит смещением акцентов в сторону США и охлаждением к БРИКС, хотя эксперты считают, что экономический прагматизм в отношениях с Москвой сохранится при любом исходе.
По данным ведущих социологических институтов страны, разница между рейтингами двух кандидатов, оставшихся в гонке за президентское кресло по итогам первого тура 4 октября, равна статистической погрешности. Так, по данным авторитетной бразильской исследовательской компании Quaest от 21 октября, отдать голоса за Флавиу Болсонару готовы 45% опрошенных, в то время как за действующего президента — 44%. О минимальном разрыве между Болсонару и Лулой свидетельствуют и другие социологические компании.
На таком фоне неудивительно, что оба претендента на кресло президента развернули ожесточенную борьбу за голоса кандидатов, выбывших в первом туре голосования. Одним из них стал бывший губернатор штата Гояс от партии PSD Роналду Кайадо, который в первом туре занял пятое место, заработав 2,6 млн голосов. Он представляет консервативный агробизнес, евангелистов и глубинную Бразилию. По свежим метрикам Quaest, на этом поле выигрывает Болсонару: более 51% избирателей Кайадо уже перетекли к оппозиционному кандидату, который в предвыборных речах обещает снижение налогов и жесткую борьбу с преступностью. Хотя сам Кайадо ранее высказывал скептическое отношение к «болсонаризму».
Интрига разворачивается и вокруг избирателей Ренана Сантоса — эксцентричного 42-летнего политика, который ранее никогда не занимал государственных постов. Неожиданно для всех он получил в первом туре четвертое место, обойдя в гонке тяжеловеса Кайадо и заручившись поддержкой 2,67 млн избирателей. Сантос — музыкант, цифровой стратег и бывший предприниматель, известный также как сооснователь движения «Свободная Бразилия», крайне правого молодежного движения, зародившегося в соцсетях, которое в 2015–2016 годах участвовало в организации уличных протестов за импичмент тогдашнего президента Дилмы Руссефф.
Сам Сантос неоднократно высказывал критику в адрес Болсонару, называя того «неспособным бойцом». Его избиратели — молодежь, проживающая в крупных городах, в основном мужчины, которые не поддерживают ни правых, ни левых. Теперь же, как следует из последних опросов Quaest, 51% его избирателей все-таки высказал намерение голосовать в финальном туре за Болсонару, 25% — за Лулу да Силву, а еще 24% заявили, что испортят бюллетени или не придут на участки.
Таким образом, избиратели правоцентристских кандидатов по большей части решили консолидироваться вокруг Болсонару.
Однако электорат еще одного бывшего кандидата в президенты, Аугусту Кури, занявшего третье место с 3,45 млн голосов, преподнес исследователям и политтехнологам сюрприз, доказав, что бразильская политика непредсказуема. Кури — известный писатель, психиатр и ученый. Его избиратели — это умеренный, интеллигентный городской средний класс, который устал от жесткой поляризации общества в Бразилии. После того как Кури занял третье место в первом туре, он обратился с призывом к своим избирателям поддержать Болсонару. Однако, судя по опросам общественного мнения, его электорат решил поступить иначе.
По самому свежему опросу Quaest, 48% избирателей Кури теперь намерены голосовать за действующего президента, а 16% — планируют проигнорировать голосование или испортить бюллетень, в то время как призыву голосовать за Болсонару намерены последовать лишь 33% из тех, кто ранее поддержал Кури. Такой бунт умеренных избирателей стал подарком для Лулы да Силвы, позволяя ему компенсировать потери на правом фланге.
Однако самая сложная предвыборная битва Лулы да Силвы идет за юго-восток страны — регион, где концентрируется более 40% избирателей и ключевой экономический потенциал страны.
Здесь, в таких штатах, как Сан-Паулу или Минас-Жерайс, антирейтинг президента доходит до критических 49%. Местный промышленный и аграрный средний класс упрекает руководство страны в коррупции и чрезмерном госрегулировании. По данным исследовательских центров, если да Силва недоберет 2–3% в этом колеблющемся регионе страны, то второй тур президентских выборов будет, по всей видимости, им проигран.
На этом фоне в финальные дни избирательной кампании штаб Лулы да Силвы кардинально изменил предвыборную риторику на юго-востоке, сделав упор на рассуждениях о необходимости макроэкономической стабильности и недопустимости хаоса и обещаниях строго контролировать инфляцию.
Между тем, кто бы ни стал следующим президентом, ему придется иметь дело с крайне поляризованным обществом, а также с ультраконсервативным парламентом.
Значит, внешняя политика Бразилии будет зависеть не только от симпатий самого президента, но и от институциональных ограничений и аграрного лобби. И пространства для резких внешнеполитических маневров, скорее всего, не останется.
В преддверии выборов в Бразилии ряд наблюдателей выражали опасения, что в случае победы Болсонару вектор внешней политики страны может сместиться в сторону США, снизив приоритетность БРИКС: правый кандидат неоднократно давал понять, что ориентирован на сближение с Вашингтоном, в отличие от Лулы да Силвы, который традиционно делал ставку на диверсификацию связей и укрепление позиций Глобального Юга.
Однако на практике в случае своей победы в это воскресенье Флавиу Болсонару, скорее всего, не станет делать резких движений в отношениях как с Россией, так и со странами, входящими в БРИКС, прежде всего с Китаем, с которым у Бразилии прочные торгово-экономические отношения.
«Можно предположить, что в случае победы правого кандидата Флавиу Болсонару двусторонние отношения с Россией, особенно торгово-экономические связи, в которых Бразилия сильно заинтересована, не претерпят кардинальных изменений и будут развиваться на основе прагматизма»,— сказала “Ъ” профессор МГИМО Людмила Окунева. Хотя при этом не исключила, что «ситуация может измениться в случае давления ряда внешних факторов или вмешательства внешних игроков».