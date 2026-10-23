В Польше задержали второго подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши в Бяла-Подляске задержали подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя — Роберт Кузовков). Об этом сообщил координатор польских спецслужб Томаш Семоняк в соцсети X.
По словам господина Семоняка, задержанный — 22-летний гражданин Грузии. Его подозревают в пособничестве и подстрекательстве к убийству художника. Задержанного на три месяца заключили под стражу.
44-летнего Семена Скрепецкого убили утром 15 июня в одном из жилых кварталов города Бяла-Подляска в Люблинском воеводстве. Нападавший выстрелил в него из короткоствольного оружия пять раз. Первого подозреваемого по делу — грузина Эльнура А. — задержали через пять дней после убийства художника. Его арестовали на три месяца.
Семен Скрепецкий известен картинами-карикатурами, написанными в стиле примитивизма. В своих работах художник высмеивал российских политиков. Он переехал в Польшу в 2021 году. Господин Скрепецкий утверждал, что в России ему грозит политическое преследование. В Польше его предупреждали об опасности, но от госохраны он отказался.