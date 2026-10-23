В Польше задержали второго подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого

Семен Скрепецкий известен картинами-карикатурами, написанными в стиле примитивизма. В своих работах художник высмеивал российских политиков. Он переехал в Польшу в 2021 году. Господин Скрепецкий утверждал, что в России ему грозит политическое преследование. В Польше его предупреждали об опасности, но от госохраны он отказался.