За ночь сбили девять БПЛА над тремя российскими регионами и Черным морем

В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачено и уничтожено три украинских БПЛА над территорией Брянской области, сообщило Минобороны. По его данным, один дрон сбили над Татарстаном, четыре — над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник подавлен над Тульской областью.

Власти регионов пока не комментировали информацию. Брянская область в предыдущий раз была атакована вчера, 18 февраля: над ней сбили 20 БПЛА, никто не пострадал. Над Тульской областью сбили один дрон 9 февраля. Татарстан в январе дважды подвергался атаке, в последний раз 20 января.

Сегодня ночью, 19 февраля, также был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Пострадавших нет.