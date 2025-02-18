Над Крымом и Брянской областью за час сбили 21 беспилотник

Дежурные средства ПВО в период с 21:30 до 22:30 мск сбили 21 украинский беспилотник над Крымом и Брянской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, над Крымом был сбит один дрон, над Брянской область — 20 беспилотников.

Исполнительные власти Крыма атаку не комментировали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что в результате отражения атаки 20 дронов «пострадавших и разрушений нет». «Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— добавил глава региона.