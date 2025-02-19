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Коммерсантъ FM
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Сызранский НПЗ подвергся атаке беспилотников

Ночью 19 февраля Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотников, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы, пострадавших нет, добавил он.

Сызранский НПЗ принадлежит «Роснефти». Мощность завода — 8,9 млн т нефти в год. Завод выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов: высококачественное моторное топливо, авиакеросин, битум, нефтепродукты. На предприятии работает свыше 2,2 тыс. человек.

Около 01:00 мск на территории Самарской области была объявлена угроза атаки беспилотников. «Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!»— говорилось в сообщении МЧС РФ. Этот режим продолжает действовать и на момент написания материала.

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