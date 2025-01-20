Беспилотники до цели не долетели

Татарстан в третий раз за месяц подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Минобороны России, минувшей ночью и утром были сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что цель атак — «распространить панику и хаос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сегодня в Татарстане в течение пяти часов действовала опасность атаки беспилотниками: МЧС России в 05:32 через свое приложение предупредило жителей республики об угрозе. Татарстанцам рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили над республикой один беспилотник, а утром — еще два. Также сообщалось еще о 30 БПЛА, ликвидированных над Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской и Орловской областями.

В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что все предприятия работали в штатном режиме. При этом вводились ограничения на работу международных аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево). В 10:30 ограничения на работу двух воздушных гаваней были сняты. По данным онлайн-табло казанского аэропорта, в период ограничений было задержано пять авиарейсов на вылет и семь — на прилет. На прибытие в Нижнекамск задержали самолет из Москвы.

В 9:44 МЧС России в официальном приложении предупредило о сохранении опасности атаки беспилотными воздушными судами, а в 10:42 сообщило об отмене угрозы.

«Очевидно, что целью таких атак кроме повреждения промышленных предприятий является распространение хаоса и паники. Самое правильное в такое ситуации — сохранять спокойствие, холодную голову и продолжать работать, созидать»,— заявил мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

Это не первый случай налетов БПЛА на Казань. 14 января в пригороде столицы республики в 5:20 в результате атаки загорелась газовая цистерна. 21 декабря 2024 года ВСУ совершили налет на гражданские объекты Казани. Тогда шесть из восьми ударов пришлись на жилые массивы. В результате атак никто не пострадал.

Диана Соловьева, Казань