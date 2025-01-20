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Коммерсантъ FM
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Беспилотники до цели не долетели

Татарстан подвергся атаке БПЛА

Татарстан в третий раз за месяц подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Минобороны России, минувшей ночью и утром были сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что цель атак — «распространить панику и хаос».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сегодня в Татарстане в течение пяти часов действовала опасность атаки беспилотниками: МЧС России в 05:32 через свое приложение предупредило жителей республики об угрозе. Татарстанцам рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили над республикой один беспилотник, а утром — еще два. Также сообщалось еще о 30 БПЛА, ликвидированных над Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской и Орловской областями.

В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что все предприятия работали в штатном режиме. При этом вводились ограничения на работу международных аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево). В 10:30 ограничения на работу двух воздушных гаваней были сняты. По данным онлайн-табло казанского аэропорта, в период ограничений было задержано пять авиарейсов на вылет и семь — на прилет. На прибытие в Нижнекамск задержали самолет из Москвы.

В 9:44 МЧС России в официальном приложении предупредило о сохранении опасности атаки беспилотными воздушными судами, а в 10:42 сообщило об отмене угрозы.

«Очевидно, что целью таких атак кроме повреждения промышленных предприятий является распространение хаоса и паники. Самое правильное в такое ситуации — сохранять спокойствие, холодную голову и продолжать работать, созидать»,— заявил мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

Это не первый случай налетов БПЛА на Казань. 14 января в пригороде столицы республики в 5:20 в результате атаки загорелась газовая цистерна. 21 декабря 2024 года ВСУ совершили налет на гражданские объекты Казани. Тогда шесть из восьми ударов пришлись на жилые массивы. В результате атак никто не пострадал.

Диана Соловьева, Казань

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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