Минобороны: за ночь над Россией сбито 35 БПЛА

В ночь на 9 февраля ВС РФ сбили 35 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

18 БПЛА перехватили над территорией Курской области, по четыре беспилотника сбили над территорией Орловской области и Краснодарского края. Еще по три было сбито над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному — над территорией Брянской, Тульской областей и Республики Крым.

Позднее в министерстве заявили, что около 7:00 мск ПВО уничтожили один БПЛА ВСУ над территорией Ленинградской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки нет пострадавших и разрушений. Губернатор Воронежской области Александр Гусев также заявил об отсутствии пострадавших и разрушений.