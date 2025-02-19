Госсекретарь Рубио проинформировал глав МИДов стран ЕС о разговоре с Лавровым

Глава Госдепартамента США Марко Рубио провел беседу с главой дипломатии ЕС Каей Каллас и министрами иностранных дел Франции, Италии, Германии и Великобритании. Они обсудили встречу делегаций России и США, которая прошла 18 февраля в Саудовской Аравии.

«Обсуждалась встреча госсекретаря США и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, которая состоялась сегодня в Саудовской Аравии»,— говорится в сообщении на сайте французского МИДа.

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудил с господином Рубио встречу лидеров ведущих стран ЕС, которая прошла в Париже также 18 февраля и была посвящена вопросам европейской безопасности и урегулированию конфликта на Украине.

Марко Рубио и остальные участники беседы «договорились оставаться на связи и обмениваться идеями», говорится в сообщении МИД Франции.

О переговорах России и США — в материале «Ъ».