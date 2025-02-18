Премьер Франции Байру: мы — свидетели «немыслимого альянса» Путина и Трампа

Премьер-министр Франции Франсуа Байру высказал негодование по поводу отношений президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Также он заявил, что война может прийти в Европу впервые со времен Второй мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Мы находимся в ситуации 1930-х годов. Айсберги приближаются к нам, а встреча в Елисейском дворце не смогла их остановить»,— оценил итоги экстренного саммита в Париже господин Байру (цитата по BFM TV). Он добавил, что Европа стала свидетелем «немыслимого альянса» между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который «маргинализирует Европу на ее собственной территории». Европа, добавил французский премьер, не способна сейчас ничего сделать с этим.

Сегодня, 18 февраля, прошла встреча делегаций США и России в столице Саудовской Аравии. Стороны договорились о сотрудничестве и инвестициях после завершения вооруженного конфликта на Украине, однако помощник президента РФ Юрий Ушаков по окончании встречи заявил, что говорить о сближении позиций России и США пока рано. Кроме того, президенты России и США договорились встретиться лично.

На саммите, который прошел в Париже 17 февраля, лидеры стран Европы обсуждали размещение миротворцев на Украине. Представители государств не сошлись в едином мнении: против инициативы выступили Германия, Италия, Польша и Испания. В то же время не входящая в Евросоюз Великобритания настаивает на создании миротворческой миссии на территории страны.

Подробнее о переговорах в Париже — в материале «Ъ» «''Европа не хочет жить в хате с краю''».