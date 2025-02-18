Ушаков: трудно сказать, что позиции России и США сближаются

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что говорить о сближении позиций России и США пока рано. Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров России и США, которые прошли во вторник в Эр-Рияде.

«Пока трудно сказать, что (подходы России и США.— "Ъ") сближаются, но разговор об этом был»,— сказал помощник президента РФ, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заверил он.

Во вторник, 18 февраля, России и США провели официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Анастасия Домбицкая