Управляющие открыли торговый фронт

Мир находится на пороге глобальной торговой войны, провоцируемой США, считает почти половина опрошенных Bank of America портфельных управляющих. Несмотря на это, они продолжают сокращать долю наличности в портфелях, увеличивая вложения в акции. При этом инвесторы выбирают в основном акции американских и европейских компаний, оптимизируя инвестиции на рынках развивающихся стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Опасения полноценной торговой войны вновь становятся главным риском для инвесторов. Об этом свидетельствует февральский опрос портфельных управляющих, проведенный Bank of America (BofA). В анкетировании приняли участие 205 представителей фондов с активами $485 млрд. По данным опроса, 39% респондентов назвали ключевым риском для мировой экономики на горизонте ближайших 12 месяцев риск глобальной торговой войны. За месяц показатель вырос на 11 процентных пунктов (п. п.), тогда как в конце прошлого года достигал 37% (см. “Ъ” от 18 декабря 2024 года). Доминировавший в январе риск инфляции и повышения ставки ФРС занял второе место с долей 31%.

Смену настроений глобальных инвесторов вызвали первые действия Дональда Трампа на посту президента США по перекраиванию цепочки поставок под политические интересы. Было объявлено, что с 1 февраля будут введены пошлины в отношении товаров из Мексики (25%), Канады (25%) и Китая (10%). И если две первые страны пошли на уступки США и договорились об отсрочке, то Пекин ввел ответные пошлины на импортируемые из США уголь, СПГ, нефть, сельхозтехнику и автомобили. «В отличие от торговых войн 2018–2019 годов, когда инвесторы считали ситуацию тактической игрой, сейчас перестройка системы выглядит более стратегической и долгоиграющей. Компании реально перестраивают производство и цепочки поставок, а тарифная война стала распространяться и на другие регионы»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

В таких условиях все меньшее число международных инвесторов ждет активных действий ФРС по снижению ставки. Если в январе 13% респондентов ожидали три снижения ставки, то в феврале их доля сократилась до 4%. При этом с 39% до 46% выросла доля управляющих, ожидающих всего два понижения ставки.

Однако, несмотря на возросшие риски глобальной торговой войны, управляющие фондов продолжали сокращать долю свободных средств.

По данным опроса BofA, за месяц доля кэша снизилась с 3,9% до 3,5%, минимума с 2010 года. Инвесторы продолжали вкладывать средства в рисковые инструменты: в феврале число портфелей, в которых доля акций была выше индикативного уровня, на 35% превысило число тех, где она была ниже. За месяц показатель сократился на 6 п. п., но остался вблизи локального максимума, установленного в декабре минувшего года. «Президентство Дональда Трампа выгодно для фондового рынка (снижение налогов и дерегулирование было важнее разговоров о торговой войне), в результате рынок с начала года продолжил рост, и инвесторы не хотят быть underweight equites»,— отмечает начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко.

Покупки, как и прежде, в основном затрагивают американские акции, хотя растет интерес и к европейским активам. По данным опроса, количество управляющих, чьи вложения в акции американских компаний находятся выше индикативного уровня, на 17% превзошло число тех, у которых эта доля была выше. Это немногим меньше показателя января. При этом впервые за 13 месяцев перевес по акциям европейских компаний был на стороне покупателей. В пользу восстановившегося спроса говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), согласно которым на минувшей неделе фонды Европы привлекли рекордный за два года объем средств (см “Ъ” от 17 февраля). «Инвесторы переоценивают риски региона, закладывая в цену возможное завершение военного конфликта и снижение геополитической премии. К тому же ЕЦБ активно снижает ставки, экономика пытается нащупать баланс, мультипликаторы активов не такие заоблачные, как в США»,— поясняет Алена Николаева.

Несмотря на изоляцию российского фондового рынка, риски торговой войны для него не минимальны. Причина в том, что основное противостояние будет разворачиваться между США и Китаем, который является основным торговым партнером России. «Если экономика Китая будет буксовать, то это может привести к снижению спроса на наше сырье, цены на него снизятся, и Россия будет получать гораздо меньше доходов»,— отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Михаил Цагарели. Но, как отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин, оптимизм в отношении деэскалации краткосрочно может перевесить негатив от торговых ограничений. К тому же остается фактор изменения цикла в денежной кредитной политике ЦБ. «Как только мы услышим сигнал к началу снижения ключевой ставки, это может быть существенным драйвером для российских акций»,— отмечает господин Скрябин.

Виталий Гайдаев