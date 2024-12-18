Что Трамп грядущий им готовит

Международные портфельные управляющие начинают верить в светлое будущее мировой экономики. Победа на выборах в США Дональда Трампа несет для нее максимальные риски в виде торговых войн и разгона инфляции. Однако пока управляющие сокращают долю наличности в портфелях и рекордными темпами увеличивают вложения в акции американских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder , Reuters Фото: Brian Snyder , Reuters

Последний в уходящем году опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует об улучшении ожиданий инвесторов относительно перспектив мировой экономики. В анкетировании приняли участие 204 портфельных управляющих, распоряжающихся активами на $518 млрд. Число управляющих, уверенных, что в 2025 году темпы роста мировой экономики вырастут, на 7% превысило количество тех, кто ждет замедления. В ноябре перевес в 4% был на стороне пессимистов. В последний раз оптимисты доминировали в этом вопросе в апреле этого года, но на фоне замедления темпов роста экономики Китая в остальные месяцы доля пессимистов преобладала.

Робкий оптимизм связан с неопределенностью относительно действий избранного президента США Дональда Трампа. По мнению 37% респондентов BofA, торговые войны (которые фактически провоцирует глава республиканцев, обещая ввести высокие тарифы на импортируемые товары) и вызванная ими рецессия являются ключевым риском для мировой экономики с непредсказуемыми последствиями. В памяти управляющих еще свежи воспоминания, как пошлины, вводимые США и Китаем в отношении друг друга, сказались негативно на доходах производителей и ударили по цепочкам поставок. На втором сроке Дональд Трамп намерен опять прибегать к ним, в ходе предвыборной гонки он обещал повысить импортные тарифы до 10–20% для всех контрагентов и не менее чем до 60% — для товаров из Китая.

Вторым по значимости риском управляющие назвали повышение ключевой ставки ФРС как ответ на повышение инфляции. Такого мнения придерживаются также 37% портфельных менеджеров. В сентябре американский финансовый регулятор впервые провел понижение ключевой ставки, а к настоящему времени снизил ее в сумме на 0,75 процентного пункта (п. п.), до 5%. Это стало одним из основных драйверов улучшения настроения инвесторов и ралли на американском рынке. Однако во время предвыборной гонки Дональд Трамп обещал снизить налоги для компаний. Все это является проинфляционными рисками, а потому может вынудить как минимум замедлить понижение ключевой ставки ФРС, а в худшем случае спровоцирует новый цикл повышения ставки.

Доминировавший в последние месяцы геополитический риск с долей 10% откатился на третье место. Еще в октябре такого риска опасались 34% опрошенных. В последние два месяца портфельные управляющие были под впечатлением от обострившихся конфликтов Россия—Украина, Китай—Тайвань, на Ближнем Востоке. В итоге инвесторы становятся более привычными к происходящему, так как конфликты не приводят пока к катастрофическим изменениям на рынке. «Часть инвесторов верит в прагматичный подход Дональда Трампа к снижению военных рисков ради фокуса на экономическом развитии. Такая ставка "мир ради роста" снижает остроту геополитических страстей»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

В сложившихся условиях управляющие активно сокращают подушку ликвидности. По данным BofA, за месяц доля кэша снизилась с 4,3% до 3,9%, то есть фактически вернулась к минимуму с середины 2021 года. Растет число управляющих, которые готовы наращивать вложения в акции. Число портфелей, в которых такие инвестиции были выше индикативного уровня, на 49% превысило число тех, у которых эта доля была ниже. В итоге показатель вернулся на уровни, на которых он находился в январе 2022 года, то есть до начала СВО.

В основном эти средства шли на американский рынок акций, число портфелей с перевесом таких бумаг оказалось на рекордные 36% выше числа тех, у которых эта доля была ниже. За месяц перевес вырос на 24 п. п.

В будущем году акции американских компаний станут главными бенефициарами проводимой внутренней и внешней политики Дональда Трампа, считают портфельные менеджеры. В то же время компании Европы, а также развивающихся стран будут находиться под давлением американской политики протекционизма. «Рост вложений в американские акции связан с динамикой американского рынка по отношению к иным крупным рынкам. При взгляде на расхождение в динамике рынков США и Европы сразу виден бенефициар всех мировых событий последних трех лет и главный проигравший»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Американские торговые войны будут иметь опосредованное влияние на российскую экономику и фондовый рынок, так как с 2022 года товарооборот с США сжался. Однако возможно влияние через цены на энергоносители, которые при реализации рисков и замедлении темпов роста мировой экономики окажутся под давлением. «Если цены на энергоносители значительно упадут на фоне мировой рецессии, то рубль значительно ослабнет, что переоценит российские активы»,— отмечает господин Майоров.

Виталий Гайдаев