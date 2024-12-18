Что Трамп грядущий им готовит
Мировые управляющие ждут от наступающего года усиления американского протекционизма и спада геополитической напряженности
Международные портфельные управляющие начинают верить в светлое будущее мировой экономики. Победа на выборах в США Дональда Трампа несет для нее максимальные риски в виде торговых войн и разгона инфляции. Однако пока управляющие сокращают долю наличности в портфелях и рекордными темпами увеличивают вложения в акции американских компаний.
Фото: Brian Snyder , Reuters
Последний в уходящем году опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует об улучшении ожиданий инвесторов относительно перспектив мировой экономики. В анкетировании приняли участие 204 портфельных управляющих, распоряжающихся активами на $518 млрд. Число управляющих, уверенных, что в 2025 году темпы роста мировой экономики вырастут, на 7% превысило количество тех, кто ждет замедления. В ноябре перевес в 4% был на стороне пессимистов. В последний раз оптимисты доминировали в этом вопросе в апреле этого года, но на фоне замедления темпов роста экономики Китая в остальные месяцы доля пессимистов преобладала.
Робкий оптимизм связан с неопределенностью относительно действий избранного президента США Дональда Трампа. По мнению 37% респондентов BofA, торговые войны (которые фактически провоцирует глава республиканцев, обещая ввести высокие тарифы на импортируемые товары) и вызванная ими рецессия являются ключевым риском для мировой экономики с непредсказуемыми последствиями. В памяти управляющих еще свежи воспоминания, как пошлины, вводимые США и Китаем в отношении друг друга, сказались негативно на доходах производителей и ударили по цепочкам поставок. На втором сроке Дональд Трамп намерен опять прибегать к ним, в ходе предвыборной гонки он обещал повысить импортные тарифы до 10–20% для всех контрагентов и не менее чем до 60% — для товаров из Китая.
Вторым по значимости риском управляющие назвали повышение ключевой ставки ФРС как ответ на повышение инфляции. Такого мнения придерживаются также 37% портфельных менеджеров. В сентябре американский финансовый регулятор впервые провел понижение ключевой ставки, а к настоящему времени снизил ее в сумме на 0,75 процентного пункта (п. п.), до 5%. Это стало одним из основных драйверов улучшения настроения инвесторов и ралли на американском рынке. Однако во время предвыборной гонки Дональд Трамп обещал снизить налоги для компаний. Все это является проинфляционными рисками, а потому может вынудить как минимум замедлить понижение ключевой ставки ФРС, а в худшем случае спровоцирует новый цикл повышения ставки.
Доминировавший в последние месяцы геополитический риск с долей 10% откатился на третье место. Еще в октябре такого риска опасались 34% опрошенных. В последние два месяца портфельные управляющие были под впечатлением от обострившихся конфликтов Россия—Украина, Китай—Тайвань, на Ближнем Востоке. В итоге инвесторы становятся более привычными к происходящему, так как конфликты не приводят пока к катастрофическим изменениям на рынке. «Часть инвесторов верит в прагматичный подход Дональда Трампа к снижению военных рисков ради фокуса на экономическом развитии. Такая ставка "мир ради роста" снижает остроту геополитических страстей»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.
В сложившихся условиях управляющие активно сокращают подушку ликвидности. По данным BofA, за месяц доля кэша снизилась с 4,3% до 3,9%, то есть фактически вернулась к минимуму с середины 2021 года. Растет число управляющих, которые готовы наращивать вложения в акции. Число портфелей, в которых такие инвестиции были выше индикативного уровня, на 49% превысило число тех, у которых эта доля была ниже. В итоге показатель вернулся на уровни, на которых он находился в январе 2022 года, то есть до начала СВО.
В основном эти средства шли на американский рынок акций, число портфелей с перевесом таких бумаг оказалось на рекордные 36% выше числа тех, у которых эта доля была ниже. За месяц перевес вырос на 24 п. п.
В будущем году акции американских компаний станут главными бенефициарами проводимой внутренней и внешней политики Дональда Трампа, считают портфельные менеджеры. В то же время компании Европы, а также развивающихся стран будут находиться под давлением американской политики протекционизма. «Рост вложений в американские акции связан с динамикой американского рынка по отношению к иным крупным рынкам. При взгляде на расхождение в динамике рынков США и Европы сразу виден бенефициар всех мировых событий последних трех лет и главный проигравший»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.
Американские торговые войны будут иметь опосредованное влияние на российскую экономику и фондовый рынок, так как с 2022 года товарооборот с США сжался. Однако возможно влияние через цены на энергоносители, которые при реализации рисков и замедлении темпов роста мировой экономики окажутся под давлением. «Если цены на энергоносители значительно упадут на фоне мировой рецессии, то рубль значительно ослабнет, что переоценит российские активы»,— отмечает господин Майоров.