Инвесторы вернулись в Европу

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 12 февраля, оказал положительное влияние не только на российский, но и на европейский рынок акций. По итогам недели, закончившейся в день переговоров, фонды европейских акций привлекли от клиентов $2,5 млрд — рекордный объем средств более чем за два года. Мировые инвесторы во главе с американскими наращивают такие инвестиции в надежде на завершение российско-украинского конфликта, что положительно скажется на экономиках крупнейших европейских государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Staff / Reuters Фото: Staff / Reuters

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о том, что международные инвесторы начали возвращаться на европейский рынок акций. По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (учитывают сведения EPFR), за неделю, закончившуюся 12 февраля, клиенты фондов, ориентированные на такие акции, вложили $2,5 млрд. Это первый положительный результат с сентября прошлого года и максимальный с начала января 2023 года.

Скупкой акций европейских компаний мировые инвесторы отреагировали на первые официальные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа (см. “Ъ” от 13 февраля). Как итог на рынках заговорили о возможном завершении российско-украинского конфликта, что было одним из ключевых обещаний господина Трампа во время предвыборной гонки. «Инвесторы надеются, что завершение конфликта снизит издержки больших европейских экономик от конфликта. Прежде всего энергетические, но и многие другие издержки: транспортные, социальные и т. д.»,— отмечает начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко.

В связи с тем что переговоры лидеров двух стран состоялись вечером 12 февраля, в статистике EPFR отражается в первую очередь реакция на событие американских инвесторов, так как у европейских инвесторов торговый день близился к концу. Как считает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, крупные американские фонды могли использовать случившееся как точку входа в европейские активы, особенно если их внутренний риск-профиль сделок стал меняться. Тем более что за предыдущие три года, то есть с начала СВО, из фондов Европы было выведено более $233 млрд, тогда как в американские было инвестировано свыше $788 млрд.

Как итог на европейском рынке произошел сильный рост цен. По данным Investing, ведущие европейские фондовые индексы выросли на 2–5%. В лидерах роста оказались немецкий DAX и австрийский ATX, при этом первый смог обновить исторический максимум, установленный неделей ранее, второй вернулся к уровням середины февраля 2022 года, то есть до начала СВО. Сильнее выросли только российские индексы: индекс Московской биржи прибавил 7,3%, до 3200 пунктов, долларовый индекс РТС за счет падения курса доллара более чем на 5% прибавил 15,6%, до 1110,6 пункта. «Мировые инвесторы пытаются понять, какие компании могут выиграть от плана реконструкции Украины, если конфликт будет заморожен и материализуется поддержка ЕС на восстановление»,— отмечает Игорь Даниленко.

Уникальность ситуации в том, что спрос на европейские активы вырос на фоне низкого спроса на риск у мировых инвесторов. По данным EPFR, за минувшую неделю все глобальные фонды акций потеряли около $700 млн, что на 16% больше потерь неделей ранее и первый за десять месяцев длительный отток средств. С бегством клиентов столкнулись все отражаемые в отчете BofA страновые фонды, за исключением Европы: фонды Китая лишились $5,8 млрд (третий по величине отрицательный результат за все время наблюдений), из фондов Японии было выведено $911 млн, Индии — $238 млн, Бразилии — $175 млн. Распродажа не обошла стороной и американские фонды акций, из которых инвесторы забрали $129 млн.

Мировые инвесторы осторожничали из-за начатой Дональдом Трампом в начале февраля тарифной войны. С 1 февраля были введены пошлины в отношении товаров из Мексики (25%), Канады (25%) и Китая (10%). При этом если власти первых двух стран смогли договориться об отсрочке, то Пекин ввел ответные пошлины на импортируемые из США уголь, СПГ, нефть, сельхозтехнику и автомобили. «Введенные Трампом тарифы — это скорее предмет торга, чем полноценная эскалация, однако нельзя исключать второго раунда пошлин»,— отмечает Алена Николаева.

Управляющие не ждут дальнейшего устойчивого спроса на европейские активы и считают, что произошедшее на минувшей неделе скорее тактические перестановки, чем структурные изменения в спросе. Как отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, путь к миру не будет простым и быстрым — переговоры могут затянуться на месяцы с учетом противоположных взглядов участников конфликта на принципы урегулирования.

Виталий Гайдаев