Лавров не видел сообщений о плане урегулирования по Украине из трех пунктов

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на утверждение в соцсети Х о том, что по итогам переговоров в Эр-Рияде делегации России и США разработали трехступенчатый мирный план урегулирования конфликта на Украине. Министр заявил, что не видел подобных сообщений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня журналистка Fox News Жаки Генрих заявила со ссылкой на дипломатические источники, что план Москвы и Вашингтона включает прекращение огня, после которого на Украине должны пройти президентские выборы, а после — подписание мирного соглашения.

«Я не видел этой информации, не видел этих сообщений»,— сказал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Официальные переговоры российской и американской делегации прошли в Эр-Рияде сегодня, 18 февраля. Российскую сторону на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США на встрече присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Господин Ушаков назвал прошедшие переговоры успешными.

Итоги переговоров в Эр-Рияде — в онлайн-трансляции «Ъ».