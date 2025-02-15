AP: страны Европы тайно планируют отправку войск на Украину

Несколько стран Европы втайне работают над планом отправки войск на Украину, чтобы «помочь в обеспечении будущего мирного соглашения» с Россией, сообщает AP. По данным агентства, европейцы начали рассматривать этот вариант около года назад, но его срочность возросла из-за опасений, что президент США Дональд Трамп «может обойти их, а возможно, и Украину», чтобы заключить сделку с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Hartmann / Reuters Фото: Christian Hartmann / Reuters

Утверждается, что Великобритания и Франция активнее всего участвуют в обсуждении, но детали плана неизвестны. Евросоюзу (ЕС) важно понять, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине, прежде чем разрабатывать план, сказал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до «пары тысяч» военных с обеих сторон, то обеспечить там присутствие европейских военных «не проблема», но ситуация усложнится, если там будет «кипящий конфликт».

AP пишут, что численность европейского контингента зависит от условий мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на не менее 100–150 тыс. военнослужащих. В СМИ высказывались предположения о 30–40 тыс. военных, однако европейские чиновники не подтвердили эти цифры. Агентство считает, что ЕС «будет сложно собрать крупномасштабные силы, и они, безусловно, не смогут сделать это быстро».

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил отправки американских военных на Украину, если Россия откажется урегулировать конфликт. Позднее он, однако, дезавуировал свои слова. Пентагон исключал размещение войск США на Украине.

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