Германия назвала преждевременными обсуждения отправки миротворцев на Украину

Власти Германии считают необходимым дождаться заключения мирного соглашения России и Украины, прежде чем обсуждать отправку миротворцев для соблюдения режима прекращения огня. Об этом заявил представитель немецкого правительства Кристиане Хоффманн.

«Мы неоднократно говорили, что в первую очередь должны дождаться и посмотреть, будет ли мир и каким он будет. Затем мы сможем обсуждать условия и как это будет организовано»,— сказал Кристиане Хоффманн (цитата по AFP). Обсуждение отправки на Украину миротворцев он назвал преждевременным.

Накануне о готовности отправить свои войска в качестве миротворцев для соблюдения режима прекращения огня заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Его польский коллега Дональд Туск, напротив, исключил такую возможность. Эти заявления были сделаны в преддверии саммита Европы в Париже, где, как ожидается, обсудят перспективы создания миротворческой миссии.

Дискуссии об отправке миротворцев на Украину, инициированные главным образом президентом Франции Эмманюэлем Макроном, возобновились незадолго до прихода к власти в США Дональда Трампа, обещавшего урегулировать российско-украинский конфликт. Как писала AP, Франция и Британия обсуждают детали этой инициативы. В Кремле заявили, что «пока никаких предметных разговоров» на этот счет никто не вел.

Об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Шумят, но и не только».

Лусине Баласян