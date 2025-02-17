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Коммерсантъ FM
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Великобритания сообщила о готовности направить войска на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для газеты Telegraph сообщил, что страна в случае необходимости готова направить свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Он отметил, что понимает ответственность, связанную с безопасностью британских военных, но помощь Украине, считает он, обеспечит безопасность Европе и самой Британии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: File Photo / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: File Photo / Reuters

«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. <...> Это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости»,— написал он.

Господин Стармер добавил, что у него в ближайшие дни запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. На этой встрече он планирует обсудить гарантии безопасности США для Украины.

В статье он отмечает, что господин Трамп прав, когда говорит, что Европа должна увеличить расходы на безопасность и взять на себя большую роль в НАТО. «Мы должны показать, что действительно серьезно относимся к собственной обороне»,— добавил Кир Стармер.

Ранее AP сообщало, что Великобритания, Франция и еще несколько европейских стран тайно работают над планом отправки войск на Украину для обеспечения выполнения возможного мирного соглашения с Россией. Глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что ЕС «рано или поздно» придется направить войска на Украину.

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