В ООН проследят за встречей делегатов России и США в Эр-Рияде

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сказал, что в организации проследят за итогами встречи высокопоставленных лиц России и США, которая пройдет 18 февраля в столице Саудовской Аравии. Любой диалог стран-членов Совбеза ООН является критически важным, отметили там.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стефан Дюжаррик

Фото: Selcuk Acar / Anadolu / Getty Images Стефан Дюжаррик

Фото: Selcuk Acar / Anadolu / Getty Images

«Вы знаете, конечно, мы следим за этой встречей. Любой диалог между государствами-членами, любой диалог, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности, с той ролью, которую, как мы все знаем, они играют, является критически важным. Мы будем смотреть, что выйдет из этой встречи»,— сказал представитель главы ООН Стефан Дюжаррик на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее в Кремле сообщили, что Россию на переговорах представят Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. Они уже прибыли в Эр-Рияд. Bloomberg писал, что в состав делегации также могут войти глава РФПИ Кирилл Дмитриев и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. На запрос «Ъ» в СВР не смогли «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию об участии во встрече господина Нарышкина.

В переговорную команду с американской стороны войдут госсекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф, сообщал президент США Дональд Трамп.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Мир на двоих».