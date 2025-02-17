Ушаков: РФ и США проведут переговоры в Эр-Рияде без Украины

Переговоры делегаций из России и США пройдут во вторник в Эр-Рияде без участия третьих стран. Об этом сегодня сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Переговоры в Эр-Рияде будут двусторонними — между Россией и США»,— сказал Юрий Ушаков журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, стороны обсудят, как начинать переговоры по Украине. Он отметил, что США еще не назначили главного переговорщика, который мог бы вести дела с Москвой.

Господин Ушаков не исключил, что к российской делегации в Эр-Рияде может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел (Сергей Лавров.— "Ъ"), я. А по экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев»,— сообщил помощник президента.

Переговоры между РФ и США по Украине пройдут в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Ранее агентство Bloomberg писало, что в состав делегации со стороны РФ войдут помощник президента России Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Позднее в Кремле сообщили, что Россию на переговорах представят Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. На запрос «Ъ» в СВР не смогли «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию об участии во встрече господина Нарышкина.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».

Анастасия Домбицкая