Лавров и Ушаков прибыли на переговоры в Эр-Рияд

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд. Там завтра пройдут переговоры между Россией и США.

«Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры»,— сообщил господин Ушаков в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, Киев в переговорном процессе участвовать не будет, хотя украинская делегация тоже прибыла в Эр-Рияд. Прогнозов Юрий Ушаков делать не стал. «Давайте мы дождемся до завтра»,— заключил он.

Завтра в столице Саудовской Аравии обсудят перспективу восстановления двусторонних отношений России и США, а также вопрос возможного урегулирования украинского кризиса.

Сегодня днем на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российскую сторону на встрече представят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Со стороны США на переговоры прибудут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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