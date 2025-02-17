Мир на двоих

Высокопоставленные делегации США и России во вторник обсудят в Саудовской Аравии параметры украинского урегулирования и возможность проведения саммита президентов двух стран. Встреча, которая пройдет без участия Украины и ЕС, станет первым российско-американским контактом высокого уровня после начала специальной военной операции и отправной точкой работы по реализации договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа. В условиях резкого сближения США и России отношения союзников по разные стороны Атлантики достигли низшей точки. Впервые в послевоенной истории страны НАТО вступили в конфликт, не сумев договориться о том, нужно ли продолжать поддержку Украины и противостояние с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На переговорах в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и помощник президента Юрий Ушаков обсудят с американской стороной параметры украинского урегулирования и возможность проведения саммита лидеров двух стран

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ На переговорах в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и помощник президента Юрий Ушаков обсудят с американской стороной параметры украинского урегулирования и возможность проведения саммита лидеров двух стран

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В состав прибывшей на переговоры в Эр-Рияд американской делегации вошли госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Российская сторона официально подтвердила участие во встрече в Эр-Рияде главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова.

Информагентства также называли предполагаемыми российскими переговорщиками директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. О вероятности того, что господин Дмитриев примет участие в переговорах, сообщил в понедельник в эфире «Первого канала» Юрий Ушаков.

«Всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы прежде всего хотим их послушать»,— заявил перед отлетом в Эр-Рияд Сергей Лавров, отвечая на вопрос о предстоящей встрече с американской делегацией. По его словам, российская сторона примет решение о дальнейших шагах после общения с командой президента Трампа.

В то время как Москва ограничивается краткими заявлениями, американские участники встречи в Эр-Рияде уже подробно изложили свое видение перспектив переговорного процесса по Украине в интервью ведущим американским СМИ.

Все они сошлись во мнении, что от продвижения диалога по Украине будет зависеть возможность проведения саммита президентов Трампа и Путина и общее состояние российско-американских отношений при новой администрации США.

В интервью телеканалу CBS глава Госдепа США Марко Рубио предостерег от завышенных ожиданий после телефонного разговора лидеров США и России и указал на то, что успех будущего переговорного процесса вовсе не гарантирован.

В конце концов, один телефонный звонок не установит мир. Один телефонный звонок не может урегулировать такую сложную войну, как эта. Одна встреча не поможет. Предстоит проделать огромную работу. Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Так что посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что-то хорошее»,— заявил Марко Рубио.

Отвечая на вопрос, почему в Эр-Рияде не будут представлены Украина и Европа, Марко Рубио пояснил, что предстоящие российско-американские контакты нельзя считать переговорами, пока это лишь попытка лучше понять позиции друг друга. В связи с этим расширение круга участников консультаций на этом этапе преждевременно. Однако в дальнейшем, в случае успеха встречи в Эр-Рияде, американская сторона будет готова подключить к переговорам Украину и Европу.

Примечательно, что в минувшую субботу Марко Рубио провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым, который вышел за рамки обсуждения украинского конфликта и касался путей разблокирования каналов российско-американского диалога. Так, в разговоре с Сергеем Лавровым Марко Рубио поднял тему работы посольства США в России, которое, по его словам, находится «в очень сложных условиях».

«Это важная тема, так как сложно выстраивать контакты с Россией, если наше посольство там не может выполнять свои функции»,— отметил глава Госдепа. «Если у нас будет возможность обсуждать с Россией мирное решение по Украине, то для этого нам потребуются нормально работающие посольства в Москве и Вашингтоне. И обсуждение данной темы на уровне министров — это совершенно нормально»,— добавил он.

В свою очередь, по итогам телефонного разговора Сергея Лаврова и Марко Рубио в МИД РФ сообщили о том, что «главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества».

На Смоленской площади также отметили, что главы дипломатических ведомств обменялись мнениями о путях «скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры».

Помимо Марко Рубио свои оценки перспектив украинского урегулирования перед встречей в Эр-Рияде также дал советник президента по национальной безопасности Майк Уолц.

В интервью телеканалу Fox News он заявил о необходимости срочного перехода к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. «Президент Трамп четко заявляет, что этому необходимо положить конец. Есть ряд ключевых условий, которые будут определять ход переговоров. Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное завершение войны. Во-вторых, она не может быть окончена на поле боевых действий»,— продолжал он. Третьим фактором, по словам Майка Уолца, станет обсуждение «изменения структуры помощи», предоставляемой США Украине.

«Что касается долгосрочных гарантий безопасности, то во главе этих усилий должна стоять Европа»,— подчеркнул Майк Уолц. Напомнив о том, что в период правления президента Байдена именно США, а не Европа несли главное бремя поддержки Украины, советник президента Трампа предупредил, что прежняя схема больше работать не будет, американская сторона требует компенсации своих расходов на Украину и это должны осознать и в Киеве, и в Брюсселе.

«Президент Трамп переосмысливает здесь всю динамику, и некоторым это неприятно, но я считаю, что для Зеленского было бы очень мудрым решением заключить это соглашение с Соединенными Штатами. Нет лучшего способа обезопасить будущее»,— резюмировал Майк Уолц.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Киев отклонил план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. По информации издания, Киев работает над альтернативным предложением Вашингтону.

Не стал отмалчиваться и Дональд Трамп, подтвердивший свой решительный настрой встретиться с Владимиром Путиным и добиться мирного урегулирования. «Время не определено, но это может произойти очень скоро»,— сообщил Дональд Трамп в воскресенье, отвечая на вопрос журналистов о том, когда он планирует провести встречу с российским президентом в Саудовской Аравии. «Это нужно было сделать три-четыре года назад, до того как все это началось»,— отметил Трамп.

Ответ президента США на вопрос о том, готова ли будет его администрация привлечь к переговорам Владимира Зеленского и на каком этапе, оказался предельно кратким и односложным. «Он будет вовлечен. Да»,— пообещал Дональд Трамп.

Между тем Владимир Зеленский, который в понедельник находился с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах и намерен посетить Саудовскую Аравию, отреагировал на предстоящую российско-американскую встречу весьма нервно. «Украина не участвует. Украина ничего про это не знала. Украина расценивает какие-либо переговоры про Украину без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо договоренности про нас без нас. И мы не будем признавать такие договоренности»,— заявил он.

По словам украинского президента, его визит в Саудовскую Аравию, который состоится в ближайшие дни, не связан с российско-американской встречей. «Это не имеет никакой связи с тем, что происходит в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает. Просто интересно»,— сказал Владимир Зеленский.

Между тем новую порцию неприятных новостей получил не только Киев, но и его европейские союзники.

«Европа очень мало знает о будущих мирных переговорах по Украине»,— сокрушенно заметила глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая.

При этом она подчеркнула, что Европа не готова согласиться со сделанным ранее заявлением специального посланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Евросоюз не будет принимать непосредственного участия в переговорах.

В Москве, как и в Вашингтоне, считают, что пока европейцам рано подключаться к переговорному процессу. «Если Европа будет выцыганивать заморозку конфликта на Украине для его продолжения, то ее представителям за столом переговоров делать нечего»,— предупредил в понедельник Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве перед отлетом в Эр-Рияд.

Сергей Строкань