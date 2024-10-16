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Коммерсантъ FM
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Алкомаркет как нарушитель спокойствия

Александра Мерцалова о попытке ввести сухой закон в регионах

Снижение потребления населением алкоголя — задача, которую традиционно федеральные власти ставят перед регионами. Можно вспомнить, например, встречу президента страны Владимира Путина двухлетней давности с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. «Не надо думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут»,— наставлял тогда президент. Если цель остается неизменной, то пути ее достижения все же эволюционируют от базовых запретов продажи алкоголя на праздники до куда более замысловатых форм.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Свежий пример — план регулирования отраслевой розницы губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. «По поводу "Бристолей" и "Красного и белого" у нас заготовлены сюрпризы. Даю намек — они уйдут с рынка нашей области в силу того, что мы примем законодательство и в ближайшее время об этом объявим»,— заявил он на недавнем оперативном совещании в региональном правительства. Глава региона не привел подробностей, сообщив лишь, что «подход будет мудрым» и заработает с 1 марта.

С одной стороны, масштабную экспансию сетей алкомаркетов сложно не заметить. Консультанты рынка недвижимости давно называют их одними из наиболее активных арендаторов помещений стрит-ритейла в новых спальных микрорайонах крупных городов. Визуально убедиться в этом может любой их житель. Согласно Infoline, выручка «Бристоля» и «Красного и белого» в первой половине 2024 года выросла на 25,6% год к году, до 640,3 млрд руб. Это третий по обороту FMCG-ритейлер.

Но и масштабные запреты на продажу алкоголя чаще приводят к негативным социальным последствиям, чем к устойчивому снижению потребления,— это доказал еще опыт антиалкогольных кампаний второй половины XX века. Логика губернатора Вологодской области (пьют потому, что продают) уже показалась спорной некоторым наблюдателям. «Почему он не трогает "Макси" и другие местные сети?» — задается вопросом один из читателей Telegram-канала «Пьяный мастер». Обвинения в лоббизме в пользу локальных или федеральных сетей звучат и в других комментариях.

Хотя общественное порицание в социальных сетях — не основной риск, с которым могут столкнуться регионы. Существующие у них полномочия по ограничению времени продажи алкоголя в рознице в целом и работы «наливаек» в жилых домах давно вызывают отторжение участников алкогольного рынка. Заинтересованные в продвижении своих интересов производители алкогольной продукции традиционно стремятся указать федеральным властям на некомпетентность принимаемых на местном уровне решений, добившись введения единого для страны и максимально либерального регулирования. И любое спорное заявление губернаторов для таких игроков — новый козырь.

Фотогалерея

Трезвенники во власти и бизнесе

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10 октября 2017 года основатель сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал пост: «7 вещей, от которых я отказался много лет назад». На первом месте в списке был алкоголь

10 октября 2017 года основатель сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал пост: «7 вещей, от которых я отказался много лет назад». На первом месте в списке был алкоголь

Фото: TechCrunch

Скончавшийся в апреле 2022 года основатель ЛДПР Владимир Жириновский в последние годы часто призывал вести здоровый образ жизни: «Нужно всячески пропагандировать не употреблять алкоголь, и тогда жизнь будет лучше. На моем 70-летии не было ни алкоголя, ни застолья, ни одной сигареты, и закончилось все в 7 часов вечера, без потасовок»

Скончавшийся в апреле 2022 года основатель ЛДПР Владимир Жириновский в последние годы часто призывал вести здоровый образ жизни: «Нужно всячески пропагандировать не употреблять алкоголь, и тогда жизнь будет лучше. На моем 70-летии не было ни алкоголя, ни застолья, ни одной сигареты, и закончилось все в 7 часов вечера, без потасовок»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в интервью ABC рассказал, что победил вредную привычку: «Я не был ползающим на коленях пьяницей, но это было соревнование, и в конце концов я решил, что оно того не стоит. Это было непросто, но я бросил пить. Благодаря этому я стал лучше»

43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в интервью ABC рассказал, что победил вредную привычку: «Я не был ползающим на коленях пьяницей, но это было соревнование, и в конце концов я решил, что оно того не стоит. Это было непросто, но я бросил пить. Благодаря этому я стал лучше»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова  /  купить фото

45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post 9 августа 2019 года рассказал, что не пьет. «Я решил не пить из-за Фреда, моего брата. Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом. Так что я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт»

45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post 9 августа 2019 года рассказал, что не пьет. «Я решил не пить из-за Фреда, моего брата. Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом. Так что я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт»

Фото: Reuters / Jonathan Ernst

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что является трезвенником. «Я не пью и вам не советую»,— отметил он

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что является трезвенником. «Я не пью и вам не советую»,— отметил он

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко/Pool  /  купить фото

В августе 2020 года основатель сети лапшичных «Воккер» Алексей Гисак рассказал в интервью Reminder Media, как боролся с алкоголизмом: «Спиртное я не пью больше года. Знакомых медиков это поражает: раньше ни лекарства, ни психотерапия не давали в моем случае такого результата. Я продолжаю работать над собой»

В августе 2020 года основатель сети лапшичных «Воккер» Алексей Гисак рассказал в интервью Reminder Media, как боролся с алкоголизмом: «Спиртное я не пью больше года. Знакомых медиков это поражает: раньше ни лекарства, ни психотерапия не давали в моем случае такого результата. Я продолжаю работать над собой»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гурко  /  купить фото

В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью»

В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Соавтор биографической книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда» Крис Хатчинс утверждает, что миллиардер Роман Абрамович «не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и абсолютно беспощаден в делах»

Соавтор биографической книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда» Крис Хатчинс утверждает, что миллиардер Роман Абрамович «не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и абсолютно беспощаден в делах»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Девиз миллиардера Уоррена Баффета: «Самая важная инвестиция — это инвестиция в себя». Под этим он подразумевает заботу о своем здоровье. Бизнесмен не пьет алкоголь (попробовал однажды в молодости и ему не понравилось), не курит, но любит колу и бургеры

Девиз миллиардера Уоррена Баффета: «Самая важная инвестиция — это инвестиция в себя». Под этим он подразумевает заботу о своем здоровье. Бизнесмен не пьет алкоголь (попробовал однажды в молодости и ему не понравилось), не курит, но любит колу и бургеры

Фото: Reuters

В декабре 2019 года на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден прошел медицинское обследование. В отчете доктор Кевин О&#39;Коннор написал, что политик «не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом»

В декабре 2019 года на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден прошел медицинское обследование. В отчете доктор Кевин О'Коннор написал, что политик «не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом»

Фото: Reuters

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10 октября 2017 года основатель сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал пост: «7 вещей, от которых я отказался много лет назад». На первом месте в списке был алкоголь

Фото: TechCrunch

Скончавшийся в апреле 2022 года основатель ЛДПР Владимир Жириновский в последние годы часто призывал вести здоровый образ жизни: «Нужно всячески пропагандировать не употреблять алкоголь, и тогда жизнь будет лучше. На моем 70-летии не было ни алкоголя, ни застолья, ни одной сигареты, и закончилось все в 7 часов вечера, без потасовок»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в интервью ABC рассказал, что победил вредную привычку: «Я не был ползающим на коленях пьяницей, но это было соревнование, и в конце концов я решил, что оно того не стоит. Это было непросто, но я бросил пить. Благодаря этому я стал лучше»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова  /  купить фото

45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post 9 августа 2019 года рассказал, что не пьет. «Я решил не пить из-за Фреда, моего брата. Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом. Так что я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт»

Фото: Reuters / Jonathan Ernst

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что является трезвенником. «Я не пью и вам не советую»,— отметил он

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко/Pool  /  купить фото

В августе 2020 года основатель сети лапшичных «Воккер» Алексей Гисак рассказал в интервью Reminder Media, как боролся с алкоголизмом: «Спиртное я не пью больше года. Знакомых медиков это поражает: раньше ни лекарства, ни психотерапия не давали в моем случае такого результата. Я продолжаю работать над собой»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гурко  /  купить фото

В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Соавтор биографической книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда» Крис Хатчинс утверждает, что миллиардер Роман Абрамович «не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и абсолютно беспощаден в делах»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Девиз миллиардера Уоррена Баффета: «Самая важная инвестиция — это инвестиция в себя». Под этим он подразумевает заботу о своем здоровье. Бизнесмен не пьет алкоголь (попробовал однажды в молодости и ему не понравилось), не курит, но любит колу и бургеры

Фото: Reuters

В декабре 2019 года на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден прошел медицинское обследование. В отчете доктор Кевин О'Коннор написал, что политик «не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом»

Фото: Reuters

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