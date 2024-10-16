Алкомаркет как нарушитель спокойствия

Снижение потребления населением алкоголя — задача, которую традиционно федеральные власти ставят перед регионами. Можно вспомнить, например, встречу президента страны Владимира Путина двухлетней давности с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. «Не надо думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут»,— наставлял тогда президент. Если цель остается неизменной, то пути ее достижения все же эволюционируют от базовых запретов продажи алкоголя на праздники до куда более замысловатых форм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Свежий пример — план регулирования отраслевой розницы губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. «По поводу "Бристолей" и "Красного и белого" у нас заготовлены сюрпризы. Даю намек — они уйдут с рынка нашей области в силу того, что мы примем законодательство и в ближайшее время об этом объявим»,— заявил он на недавнем оперативном совещании в региональном правительства. Глава региона не привел подробностей, сообщив лишь, что «подход будет мудрым» и заработает с 1 марта.

С одной стороны, масштабную экспансию сетей алкомаркетов сложно не заметить. Консультанты рынка недвижимости давно называют их одними из наиболее активных арендаторов помещений стрит-ритейла в новых спальных микрорайонах крупных городов. Визуально убедиться в этом может любой их житель. Согласно Infoline, выручка «Бристоля» и «Красного и белого» в первой половине 2024 года выросла на 25,6% год к году, до 640,3 млрд руб. Это третий по обороту FMCG-ритейлер.

Но и масштабные запреты на продажу алкоголя чаще приводят к негативным социальным последствиям, чем к устойчивому снижению потребления,— это доказал еще опыт антиалкогольных кампаний второй половины XX века. Логика губернатора Вологодской области (пьют потому, что продают) уже показалась спорной некоторым наблюдателям. «Почему он не трогает "Макси" и другие местные сети?» — задается вопросом один из читателей Telegram-канала «Пьяный мастер». Обвинения в лоббизме в пользу локальных или федеральных сетей звучат и в других комментариях.

Хотя общественное порицание в социальных сетях — не основной риск, с которым могут столкнуться регионы. Существующие у них полномочия по ограничению времени продажи алкоголя в рознице в целом и работы «наливаек» в жилых домах давно вызывают отторжение участников алкогольного рынка. Заинтересованные в продвижении своих интересов производители алкогольной продукции традиционно стремятся указать федеральным властям на некомпетентность принимаемых на местном уровне решений, добившись введения единого для страны и максимально либерального регулирования. И любое спорное заявление губернаторов для таких игроков — новый козырь.