Армия России отбила у ВСУ Свердликово в Курской области

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили Свердликово в Курской области. Из этого населенного пункта открывается прямой путь на оккупированную Украиной Суджу вдоль автодороги.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В январе Минобороны заявило, что российские военные освободили в регионе 801 кв. км — 63,2% от территорий, которые были под контролем ВСУ. 6 февраля министерство сообщило о попытке контрнаступления ВСУ. 8 февраля российские войска отразили еще одну контратаку украинской армии, 15 февраля — три контратаки.

5 февраля президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, который был назначен на должность двумя месяцами ранее. Господин Путин квалифицировал ситуацию в регионе как «очень сложную».

Подробности — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».