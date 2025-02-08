Минобороны сообщило об отражении новой контратаки ВСУ в Курской области

Группировка войск «Север» отразила еще одну контратаку ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, российская армия поразила несколько украинских соединений в районах 11 населенных пунктов, включая Суджу, рассказали в ведомстве.

«Нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ»,— указано в сводке Минобороны.

О первой попытке контрнаступления ВСУ в Курской области Минобороны сообщило 6 февраля. Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В январе военное ведомство заявило, что российские военнослужащие освободили 801 кв. км Курской области — 63,2% от территорий, которые контролировали ВСУ.