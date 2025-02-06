Минобороны сообщило о попытке контрнаступления ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром «предприняли несколько волн атак» в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, сообщило Минобороны. Согласно сводке военного ведомства, атаки ВСУ были отражены. Оба населенных пункта находятся под контролем российской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

По информации Минобороны, ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. «Группировкой войск "Север" противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ»,— говорится в сообщении ведомства. Потери ВСУ ведомство оценило в шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В январе текущего года Минобороны заявило, что российские военнослужащие освободили 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ. Накануне, 5 февраля, на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном президент Владимир Путин квалифицировал ситуацию в регионе как «очень сложную».

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