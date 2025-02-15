Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Подразделения группы российских войск «Север» отразили три контратаки ВСУ в Курской области. Остановлено продвижение украинских вооруженных бригад в 12 населенных пунктах региона. За сутки ВСУ потеряли 280 военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы группы «Север» нанесли поражение 17 формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Свердликово и Суджа.

О первой попытке контрнаступления ВСУ в Курской области Минобороны сообщало 6 февраля. Еще одну контратаку украинской армии российские войска отразили 8 февраля. Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В январе военное ведомство заявило, что российские военнослужащие освободили 801 кв. км Курской области — 63,2% от территорий, которые контролировали ВСУ.