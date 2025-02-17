Депутатов Курской облдумы обязали уведомлять о поездках за границу

Депутаты и сотрудники Курской облдумы будут обязаны уведомлять о своем выезде из России. Об этом сообщил председатель облдумы Юрий Амерев на заседании правительства региона. Соответствующее распоряжение было выпущено в связи с режимами КТО и ЧС в области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил разработать порядок уведомления о зарубежных поездках для министров и других должностных лиц облправительства. Это произошло после того, как на тот момент врио министра охраны объектов культурного наследия Ирина Мусьял отправилась в отпуск в Индию, не сообщив об этом господину Хинштейну. Через неделю после обсуждения этого вопроса стало известно о ее увольнении.

В январе 2023 года Максим Васильев сложил полномочия заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию в Курской облдуме. Господин Васильев принял такое решение на фоне резонанса, вызванного публикацией видео, на котором он празднует Новый год в Мексике. Возглавлявший тогда регион Роман Старовойт заявил, что «очень зол» и призвал региональный парламент оценить действия господина Васильева. Спустя почти две недели после сложения полномочий зампреда комитета депутат опубликовал видеозапись из зоны СВО, заявив, что не раз был там и что буквально живет этими поездками.

Егор Якимов