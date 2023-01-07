Курский губернатор «очень зол» на отдыхающего в Мексике депутата облдумы Максима Васильева

Губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале возмутился «видеоприветом» от отдыхающего в Мексике депутата облдумы Максима Васильева. Глава региона считает такое поведение неуместным, обещает «поговорить с ним со стороны» облправительства и надеется, что коллеги господина Васильева оценят этичность его поведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Видео с отдыха депутата появилось в социальной сети «ВКонтакте» 3 января. Максим Васильев на своей странице опубликовал «утреннюю пробежку в джунглях». «За год отъехал на выходные праздники отдохнуть в дружественную нам Мексику. Погода отличная, люди приветливые, сервис чуть страдает, но зато цены радуют. Если правильно и заранее купить билеты через "туркишей", то очень нормально все получается», — рассказал господин Васильев.

В тот же день немногим ранее курянин Анатолий Мотрук опубликовал другое видео. На нем Максим Васильев поздравил всех с новым годом: «Много денег, много хорошего настроения, делаю себе специальный коктейль». В комментариях к своей записи об утренней пробежке депутат заявил, что это видео — «прикол для своих».

Губернатор Роман Старовойт отметил, что жизнь в граничащем с Украиной регионе «выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников». «Максим Васильев долгое время был членом КПРФ. В Курскую областную думу он избрался как независимый депутат, что не позволяет применить к нему меры дисциплинарного воздействия по партийной линии. Однако надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной думы», — написал он.

Кроме того, господину Старовойту «отдельно хочется узнать», как относится к поведению Максима Васильева его супруга Светлана, избранная в городское собрание Курска от «Единой России». «Надеюсь, она расскажет это на комиссии организационно-кадровой работы партии», — сказал глава региона, также являющийся секретарем реготделения партии. Последняя запись госпожи Васильевой в соцсетях датируется 31 декабря: депутат поздравила курян с новым годом.

По мнению Романа Старовойта, свое поведение «нужно оценивать с точки зрения не только коллег по партии, но и своих земляков»: «Думаю, куряне сделают свой вывод».

«И да, я очень зол», — резюмировал губернатор.

Максим Васильев избрался в облдуму в 2021 году по одномандатному округу №5. До этого с 2003 года был депутатом горсобрания Курска, впервые получил мандат в 22 года. Местом работы с 2018 года у себя в соцсетях господин Васильев указывает финансовый институт при правительстве РФ. Светлана Васильева в 2022 году прошла в горсобрание по партийному списку, с января 2021 года она работает детским семейным тренером.

О смене спикера в горсобрании Курска читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Депутатам выдали "аванс"».

Александр Прытков

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