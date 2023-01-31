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Курский депутат показал листовки ВСУ с предложением сдаваться в плен

Депутат Курской областной думы Максим Васильев в соцсетях выложил видео с линии соприкосновения. Он показал листовки, которые вооруженные силы Украины разбрасывают с дронов.

«Отрабатываем позиции, защищаем нашу необъятную Родину. И вот с коптера скидывают вот такие листовки. Как надо сдаться, куда звонить, что иметь при себе»,— пояснил господин Васильев.

В разговоре с «Ъ-Черноземье» депутат уточнил, что его запись не стоит связывать с событиями, которые произошли с ним в начале января. Тогда в соцсетях появилось видео из новогоднего отпуска парламентария в Мексике. Ролик вызвал широкий резонанс, после которого депутат лишился поста зампреда одного из комитетов. Он извинился перед всеми, кого обидела запись, и заявил, что она была украдена.

По словам Максима Васильева, он много раз посещал зону специальной военной операции. «Раньше я не выкладывал видео в сеть. Но обстоятельства и безудержное желание некоторых общественных и политических сил просто заставили меня выложить. Эта поездка не разовая акция, подчеркну — я этим живу»,— заверил Максим Васильев.

Сергей Толмачев

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