Александр Хинштейн обязал курских министров уведомлять его о поездках за границу

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обсудил на оперативном совещании отпуск врио министра охраны объектов культурного наследия Ирины Мусьял в Индии. Он заявил, что главы всех министерств и другие должностные лица облправительства впредь должны сообщать ему о своем отъезде за рубеж. Господин Хинштейн поручил врио руководителя администрации региона Александру Крылову разработать соответствующий порядок и довести его до коллег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио министра охраны ОКН Курской области Ирина Мусьял

Фото: правительство Курской области Врио министра охраны ОКН Курской области Ирина Мусьял

Фото: правительство Курской области

«Хочется надеяться, что уважаемая врио министра охраны объектов культурного наследия поехала не только с целью отдыха и лечения, оздоровления, но и с целью, наверное, практической помощи. Вероятно, она поехала за обменом опытом. Посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия»,— сказал Александр Хинштейн.

Глава региона добавил, что формально госпожа Мусьял не должна согласовывать свой выезд, так как «не является секретоносителем». Однако в случае такого отпуска встает вопрос ее личной безопасности, в том числе провокаций в отношении нее.

«Мы живем и работаем в воюющем регионе. Я сейчас даже не беру сторону моральную, когда еще не вся наша земля освобождена и когда люди находятся в очень тяжелом положении, ехать отдыхать на этом фоне за рубеж… У меня это вызывает, мягко скажем, непонимание. Но я сейчас про тот мир, который изменился с начала специальной военной операции»,— заключил врио губернатора.

В январе 2023 года Максим Васильев сложил полномочия заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию в Курской облдуме. Господин Васильев принял такое решение на фоне резонанса, вызванного публикацией видео, на котором он празднует Новый год в Мексике. Возглавлявший тогда регион Роман Старовойт заявил, что «очень зол» и призвал региональный парламент оценить действия господина Васильева. Спустя почти две недели после сложения полномочий зампреда комитета депутат опубликовал видеозапись из зоны СВО, заявив, что не раз был там и что буквально живет этими поездками.

Алина Морозова