После скандала с видео из Мексики курский депутат лишился поста в комитете облдумы

Губернатор Курской области сообщил о том, что Максим Васильев, встретивший Новый год в Мексике, сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Ранее губернатор потребовал рассмотреть его поведение на профильной комиссии в думе, а сенатор Андрей Турчак предложил уйти в отставку. Комиссия вынесла предупреждение Максиму Васильеву о недопущении нарушений правил депутатской этики.

Сам депутат извинился перед всеми, кого обидело видео, на котором он на пляже поздравляет зрителей с Новым годом, пьет коктейль и ест креветки. «Поступок в том виде, в котором он был представлен, выглядит как неуместный, как бахвальство и пир во время того, когда страна находится в сложной ситуации. Но это был шуточный ролик для личного архива, который фактически был украден», — объяснял господин Васильев.

Сергей Толмачев

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